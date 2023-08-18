Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются

Олег

Android


Мало кто знает, что в Android 11 появилась функция, которой нет и никогда не было в iOS — «пузыри», или всплывающие чаты. Она позволяет общаться в мессенджерах, даже не заходя в них.

Всплывающие чаты доступны для целого ряда приложений — Telegram, WhatsApp, Viber и другие. Они появляются на экране в любом приложении или на рабочем столе, и по нажатию на «пузырь» вы открываете временное окно с чатом. Там можно ответить на сообщение и свернуть его обратно, не заходя в приложение мессенджера.

Вы можете по своему желанию включать и выключать их в настройках смартфона:

Android

Глобальное разрешение для «пузырей» выдано, а теперь пройдите в настройки уведомлений конкретных мессенджеров, чтобы включить либо выключить всплывающие чаты для них.

Android

Переключаться между активными переписками можно в верхней части экрана. Вот как это выглядит:

Android

На iOS есть некий аналог таких всплывающих баннеров — когда сообщение появляется сверху, можно потянуть его вниз и ответить. Правда, чаще всего вы увидите в окне не весь чат, а лишь последние сообщения в нем. 

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Комментарии

+4
arxangel76
Фух! Вот это да😂
2 часа назад в 21:28
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Misha Gynin
–48
Misha Gynin
Ого андройд изобрели push нотификации 😨
36 минут назад
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