Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются

Мало кто знает, что в Android 11 появилась функция, которой нет и никогда не было в iOS — «пузыри», или всплывающие чаты. Она позволяет общаться в мессенджерах, даже не заходя в них.Всплывающие чаты доступны для целого ряда приложений — Telegram, WhatsApp, Viber и другие. Они появляются на экране в любом приложении или на рабочем столе, и по нажатию на «пузырь» вы открываете временное окно с чатом. Там можно ответить на сообщение и свернуть его обратно, не заходя в приложение мессенджера.Вы можете по своему желанию включать и выключать их в настройках смартфона:Глобальное разрешение для «пузырей» выдано, а теперь пройдите в настройки уведомлений конкретных мессенджеров, чтобы включить либо выключить всплывающие чаты для них.Переключаться между активными переписками можно в верхней части экрана. Вот как это выглядит:На iOS есть некий аналог таких всплывающих баннеров — когда сообщение появляется сверху, можно потянуть его вниз и ответить. Правда, чаще всего вы увидите в окне не весь чат, а лишь последние сообщения в нем.