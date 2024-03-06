Как очистить динамики смартфона от воды за пару минут. Никакого риса и прочей ерунды

Если ваш смартфон обладает высокой степенью водонепроницаемости, не значит, что с ним можно купаться в бассейне или под душем. Попадание влаги в лучшем случае сделает звук динамиков глуше, в худшем — гаджет выйдет из строя. Рассказываем, как быстро убрать воду из динамиков и сохранить жизнь устройству без лишних усилий.
Случайно залив устройство водой, не стоит в панике бежать к теплой батарее или подключать фен к розетке. Так можно оплавить внутренности смартфона, а остатки соли, которая содержатся в воде, может стать причиной замыкания. Засыпать корпус крупами тоже бесполезно — это даже в Apple признали. Конечно, можно обложить «утопленника» салфетками, в надежде, что вся влага выйдет. Но есть способ куда проще.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Достаточно воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом Fix My Speakers. Он работает по принципу удаления жидкости из Apple Watch — звук, настроенный на определенную частоту, выталкивает воду из динамиков. Принцип простой:
- Переходим на сайт Fix My Speakers;
- Выкручиваем звук на максимум;
- Уходим на пару минут в другую комнату;
- Остатки воды смахните бумажной салфеткой.
Почему уходим? Звук, издаваемый динамиками, просто отвратительный. Также стоит приготовиться, что домашние питомцы в ужасе забьются в угол или начнут завывать в унисон со смартфоном.
Тем не менее способ рабочий. Об этом говорят сразу несколько авторитетных изданий, пользовательские отзывы и наш главред Георгий Лямин, который смело подставил свой iPhone под струю воды эксперимента ради. Все сработало и гаджет остался жив.