Как очистить динамики смартфона от воды за пару минут. Никакого риса и прочей ерунды

Артем
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Если ваш смартфон обладает высокой степенью водонепроницаемости, не значит, что с ним можно купаться в бассейне или под душем. Попадание влаги в лучшем случае сделает звук динамиков глуше, в худшем — гаджет выйдет из строя. Рассказываем, как быстро убрать воду из динамиков и сохранить жизнь устройству без лишних усилий.

Случайно залив устройство водой, не стоит в панике бежать к теплой батарее или подключать фен к розетке. Так можно оплавить внутренности смартфона, а остатки соли, которая содержатся в воде, может стать причиной замыкания. Засыпать корпус крупами тоже бесполезно — это даже в Apple признали. Конечно, можно обложить «утопленника» салфетками, в надежде, что вся влага выйдет. Но есть способ куда проще. 

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Достаточно воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом Fix My Speakers. Он работает по принципу удаления жидкости из Apple Watch — звук, настроенный на определенную частоту, выталкивает воду из динамиков. Принцип простой:

  • Переходим на сайт Fix My Speakers;
  • Выкручиваем звук на максимум;
  • Уходим на пару минут в другую комнату;
  • Остатки воды смахните бумажной салфеткой.

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Почему уходим? Звук, издаваемый динамиками, просто отвратительный. Также стоит приготовиться, что домашние питомцы в ужасе забьются в угол или начнут завывать в унисон со смартфоном. 

Тем не менее способ рабочий. Об этом говорят сразу несколько авторитетных изданий, пользовательские отзывы и наш главред Георгий Лямин, который смело подставил свой iPhone под струю воды эксперимента ради. Все сработало и гаджет остался жив.
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Комментарии

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Спасибо. Но нет, чтобы спец.приложение запилить или аудиофайл выложить. Где-нибудь в диких условиях, например, возможности посетить спасительный сайт может и не быть. А вообще, в самой Apple могли бы и на уровне iOS такую фичу предусмотреть. В часах-то не поленились же.
30 минут назад
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