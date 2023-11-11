Как очистить кэш YouTube и освободить место на iOS и Android





Современный пользователь смартфона потребляет очень много контента — в основном это видеоролики на YouTube. Поскольку для удобства и лучшей скорости видео обычно подгружаются в кэш устройства, со временем он увеличивается до устрашающих объемов.



Здесь мы расскажем, как очистить этот кэш и освободить драгоценное место в памяти смартфоне.





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На Android

Откройте «Настройки» → «Приложения»

Тапните «Показать все приложения» и найдите в списке YouTube

Нажмите на приложение и выберите «Хранилище и кэш»

Выберите «Очистить кэш».

На iOS / iPhone

Встроенный механизм Android позволяет очистить кэш практически любого приложения, в том числе и YouTube. Для этого:Готово! Память на смартфоне очищена, а само приложение будет работать шустрее.По неизвестной причине в приложении YouTube для iPhone и iPad не предусмотрена функция очистки кэша. Единственный способ избавиться от лишних файлов — удалить утилиту и установить её заново.Найдите на рабочем столе иконку YouTube, удерживайте на ней палец, после чего дважды выберите «Удалить приложение». После удаления подождите несколько минут и скачайте утилиту заново. Скорее всего, вам не придется даже входить в аккаунт Google.