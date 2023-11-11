Как очистить кэш YouTube и освободить место на iOS и Android

Олег

YouTube

Современный пользователь смартфона потребляет очень много контента — в основном это видеоролики на YouTube. Поскольку для удобства и лучшей скорости видео обычно подгружаются в кэш устройства, со временем он увеличивается до устрашающих объемов.

Здесь мы расскажем, как очистить этот кэш и освободить драгоценное место в памяти смартфоне.

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На Android

Встроенный механизм Android позволяет очистить кэш практически любого приложения, в том числе и YouTube. Для этого:

  • Откройте «Настройки» → «Приложения»
  • Тапните «Показать все приложения» и найдите в списке YouTube
  • Нажмите на приложение и выберите «Хранилище и кэш»
  • Выберите «Очистить кэш».
Android

Готово! Память на смартфоне очищена, а само приложение будет работать шустрее.

На iOS / iPhone

По неизвестной причине в приложении YouTube для iPhone и iPad не предусмотрена функция очистки кэша. Единственный способ избавиться от лишних файлов — удалить утилиту и установить её заново.

Найдите на рабочем столе иконку YouTube, удерживайте на ней палец, после чего дважды выберите «Удалить приложение». После удаления подождите несколько минут и скачайте утилиту заново. Скорее всего, вам не придется даже входить в аккаунт Google. 

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5499
Вася Вотафаков
Единственный способ очистить кэш практически ЛЮБОГО приложения в айфоне это тупо удалить его. Других способов просто нет. Поверьте. Кэш ютуба весом почти 40 гигов никак блdъ не чистился. От слова совсем. Пришлось вспоминать все учетки. Сохранять в блокнот заново логины. Но. О чудо. Это не понадобилось. Все само встало и подхватилось. А каналов к меня 8 или больше. Хз. 🤣
Сегодня в 02:23
#
tellurian
+4756
tellurian
Тоже самое с мейл.ру , телеграмм и прочими. Удалить и заново поставить. Самый действенный вариант!
Сегодня в 09:26
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tellurian
+4756
tellurian
Ваше приложение тоже занимало почти 1 гигабайт. Очистка кеша не помогла. Удалил и поставил заново.
Сегодня в 09:50
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+67
Nikodimus73
Ютуб, утилита значит…, не знал….
17 минут назад
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