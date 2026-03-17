Как очистить кэш YouTube и освободить место на iOS и Android

Несмотря на несомненную деградацию серверов в РФ, YouTube остается для россиян основным способом потребления видеоконтента в сети. При этом приложение имеет неприятную привычку накапливать кэш, порой в довольно крупных масштабах. Пользователь не успевает оглянуться, как накопитель смартфона уже забит непонятно чем. К счастью, кэш YouTube можно почистить и на iPhone, и на Android.

Откройте «Настройки» → «Приложения»

Тапните «Показать все приложения» и найдите в списке YouTube

Нажмите на приложение и выберите «Хранилище и кэш»

Выберите «Очистить кэш».

К сожалению, приложение для iPhone и iPad не предусматривает возможности очистки кэша, поэтому единственный способ это сделать — полностью удалить приложение, перезагрузить устройство и скачать его заново.Найдите на рабочем столе иконку YouTube, удерживайте на ней палец, после чего дважды выберите «Удалить приложение». После удаления подождите несколько минут, перезагрузите айфон и скачайте утилиту заново. Скорее всего, вам не придется даже входить в аккаунт Google.