Как очистить кэш YouTube и освободить место на iOS и Android

Олег


Несмотря на несомненную деградацию серверов в РФ, YouTube остается для россиян основным способом потребления видеоконтента в сети. При этом приложение имеет неприятную привычку накапливать кэш, порой в довольно крупных масштабах. Пользователь не успевает оглянуться, как накопитель смартфона уже забит непонятно чем. К счастью, кэш YouTube можно почистить и на iPhone, и на Android. 

На Android
  • Откройте «Настройки» → «Приложения»
  • Тапните «Показать все приложения» и найдите в списке YouTube
  • Нажмите на приложение и выберите «Хранилище и кэш»
  • Выберите «Очистить кэш».


На iOS

К сожалению, приложение для iPhone и iPad не предусматривает возможности очистки кэша, поэтому единственный способ это сделать — полностью удалить приложение, перезагрузить устройство и скачать его заново. 

Найдите на рабочем столе иконку YouTube, удерживайте на ней палец, после чего дважды выберите «Удалить приложение». После удаления подождите несколько минут, перезагрузите айфон и скачайте утилиту заново. Скорее всего, вам не придется даже входить в аккаунт Google. 
Cсылки по теме:
Это приложение позволяет смотреть YouTube совершенно по-новому. И главное — бесплатно
YouTube запустил суперполезную опцию для жителей РФ, причем бесплатно
YouTube прикрыл суперудобный способ просмотра видео. Он больше не работает

Жители РФ нашли отличную замену iPhone и методично переходят на нее
Казахстан разрешил получать банковские карты Visa и MasterCard не выходя из дома всем и каждому
Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

Комментарии

Вася Вотафаков
Я вот не пойму. Для кого эти статейки? Для слабоумных? В пункте про iOS можно было написать просто — никак…. Напишите еще как в Аймуви на иос почистить кэш. Да и в большинстве программ. Подсказка — точно так же.
Сегодня в 12:58
Bor™
Bor™
Ради прикола последовал инструкции. Было памяти 253,82 из 256. Удалил — стало 253,28. Установил обратно стало — 253,11

Работает однако )))))) раньше никогда не удалял ютуб и смотрю его постоянно.
Сегодня в 13:49
Bor™
Манипуляции проводились на айфоне
Сегодня в 13:51
