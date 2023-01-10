Как оформить электронный полис ОМС на «Госуслугах» прямо со смартфона

В 2023 году Министерство цифрового развития РФ объявила о важном изменении — теперь полис обязательного медицинского страхования переходит в электронный формат. Его больше не нужно будет иметь при себе в бумажном виде или на ином физическом носителе. Напомним, что последний форм-фактор российского полиса ОМС — пластиковая карта с чипом.
Чтобы оформить или перевыпустить полис обязательного медицинского страхования, потребуется подтвержденный аккаунт на сайте «Госуслуги», если у вас до сих пор его нет. Зарегистрируйтесь на сайте gosuslugi.ru и подтвердите аккаунт любым доступным методом.
Далее:
- Перейдите по этой ссылке и авторизуйтесь при необходимости
- Нажмите «Начать» и следуйте подсказкам системы.
Обратите внимание, что сначала может потребоваться запросить номер полиса из базы страховой компании. Создать новый получится лишь после того, как он там не обнаружится.
Ранее мы рассказали, что на «Госуслугах» отменили скидку, ради которой многие заводили аккаунт.