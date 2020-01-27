OnePlus регулярно собирает на своем форуме отзывы и мнения пользователей о работе своих смартфонов. В декабре компания провела мероприятие в Нью-Йорке, пригласив на него опытных и начинающих мобильных фотографов, в его рамках были собраны различные отзывы и пожелания. Вот, что OnePlus пообещала реализовать в своих будущих смартфонах после встречи.



Уровни экспозиции, цвета и баланса белого



Пользователи жаловались, что тройные камеры актуального модельного ряда OnePlus не согласованы по единому уровню экспозиции, цвета и баланса белого. Компания заявила, что это главная цель, которой постараются достигнуть в будущих устройствах.



Улучшение автофокуса



Некоторые владельцы смартфонов серии OnePlus 7 жаловались на работу автофокуса. Однако OnePlus не удалось воспроизвести данную проблему в своих лабораториях. Несмотря на это, производитель пообещал в 2020 году ряд программных и аппаратных улучшений. Возможно компании придется воспользоваться технологией Dual Pixel, поддержка которой в данный момент отсутствует в смартфонах OnePlus.



Постоянство тона кожи



Производитель признал наличие проблемы с искажением цветопередачи тона кожи. Для компании это одна из приоритетных задач, которая будет решена в ближайших обновлениях.



Резкость



Несмотря на то, что камеры смартфонов компании не испытывают больших проблем с шумом, в некоторых ситуациях заметна агрессивная работа сглаживания. Особенно это заметно на снимках OnePlus 7 Pro в условиях плохого освещения. По словам OnePlus, они пытаются прийти к балансу между резкостью и шумом.



4K видео



На данный момент смартфоны OnPlus не поддерживает электронную стабилизацию изображения (EIS) для видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Помимо этого, режим Super Steady на OnePlus 7T и 7T Pro не поддерживает разрешение 4K и ограничен разрешением 1080p. Производитель заявил, что его будущие смартфоны обойдут эти аппаратные ограничения и обеспечат отличную стабилизацию 4K-видео. Также сообщается, что компания не откажется от пятиминутного лимита для съемки в 4K 60 FPS.



Переключение между объективами



Пользователи OnePlus просили, чтобы все три объектива камерного модуля актуального модельного ряда устройств компании поддерживали 1080P и 4K. Таким образом это даст возможность переключения между ними во время съемки. Производитель сообщил, что на текущих моделях это сделать невозможно из-за аппаратных ограничений, но они надеются реализовать эту функцию в своем будущем модельном ряду.



Динамический диапазон



Владельцы устройств OnePlus сообщили о проблемах с динамическим диапазоном в условиях с недостаточным освещением. OnePlus заявила, что работает над HDR-видео, для того, чтобы устранить эту проблему.



Производительность



По словам OnePlus, еще одной главной целью, которую они ставят перед собой в этом году является повышение быстродействия камеры. Для более быстрой производительности требуются обновления системы, приложения, а также анимации запуска. Компания обещала разобраться с этим при помощи обновления ПО.



Редактирование видео



OnePlus планирует обновить инструменты для редактирования видео в приложении «Галерея». Ожидается, что в будущем компания добавит несколько новых функций. Некоторые пользователи просили Pro-режим для записи видео, но производитель пока отложил работу над этим.



Ночной режим для видео



Еще одна интересная просьба со стороны пользователей OnePlus — ночной режим для съемки видео. Компания предоставляет доступ к режиму Nightscape для фотосъемки, но для видео пока такая возможность отсутствует. Производитель рассказал, что уже работает над созданием этой функции.



Другие улучшения



Помимо вышеупомянутых улучшений для фото и видео, OnePlus также рассказала о некоторых небольших исправлениях, которые можно ожидать в 2020 году. Например, компания работает над устранением или уменьшением эффекта мерцания от искусственного света. Помимо этого производитель обсуждает с разработчиками улучшения для использования камеры одной рукой.





