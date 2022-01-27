



Министерство финансов представило концепцию регулирования криптовалют. Она тщательно проработана и подразумевает не запрет криптовалютных операций, а тщательный контроль над ними.



Минфин предлагает взять за основу концепцию, реализованную в швейцарском проекте Aximetria, и полностью идентифицировать пользователей криптокошельков. При каждой трансакции российским властям будут известны все установочные данные того, кто её совершил (ФИО, адрес регистрации, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, фотография, номера банковски счетов и прочее).





«Вместо резкого запрета разумно ввести регуляторные меры и проследить за их результатами. В этом смысле позиция Минфина выглядит привлекательной. Однако она опирается на банки, которые поднадзорны ЦБ, поэтому Минфину придется искать компромисс с Банком России», — прокомментировал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

В тексте концепции приводится отзыв ФСБ. Это ведомство считает, что данная инициатива позволяет создать инструменты для получения личных данных держателей криптокошельков, благодаря чему можно отслеживать любые криптовалютные трансакции и выявлять незаконные переводы (например, направленные на финансирование деятельности, признанной российскими властями незаконной).Минфин выступил с идеей о регулировании криптовалютного рынка через несколько дней после того как Центробанк предложил полностью запретить в России добычу и оборот криптовалют. Предложений о регулировании майнинга от Минфина не поступало.





