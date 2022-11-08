Apple iPhone Гайды

Как оплатить подписки, игры и приложения на iPhone, iPad и Mac в России без наценок и комиссий

Олег

App Store


Весной 2022 года в России многое изменилось. После того как российские карты Visa и MasterCard перестали работать в зарубежных сервисах, а поддержка платежной системы «МИР» стала токсичной для многих брендов и банков, россиянам стало гораздо сложнее оплачивать привычные подписки и встроенные покупки в играх и приложениях App Store. Просто привязать свою российскую банковскую карту больше не представляется возможным, а подарочных карт iTunes по адекватным ценам не найти.

Но один способ оплаты всё еще остался: пополнение счета Apple ID с помощью сим-карт МТС и билайн. Здесь мы подробно расскажем и покажем, как это сделать.

Чтобы привязать свою сим-карту как платежное средство:
  • Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
  • Выберите пункт «Оплата и доставка»
  • Нажмите «Добавить способ оплаты» → «Мобильный телефон» 
  • Введите свой номер, принадлежащий МТС или билайн
  • Дождитесь проверочного СМС-кода и подтвердите номер.
Apple ID

Готово! Теперь баланс вашего номера телефона будет использоваться для оплаты подписок и покупок в App Store.

Чтобы пополнить баланс Apple ID:
  • Пополните баланс номера телефона на нужную вам сумму; учите, что на балансе должно быть больше денег, чем спишет Apple ID — например, на счету МТС после оплаты должно остаться не меньше 9.99 рублей
  • Откройте App Store и нажмите на свою аватарку 
Apple ID
  • Выберите «Пополнить счет Apple ID»
  • Введите сумму, которую вы хотите потратить, или выберите вариант из предложенных; разрешена любая сумма от 100 до 9000 рублей
  • Подтвердите покупку — деньги спишутся с баланса «симки» без комиссии и моментально начислятся на счет Apple ID.
Apple ID

Готово! Теперь можно заходить в App Store или нужное приложение и совершать покупку или оплачивать подписку.  

Apple ID

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Комментарии

+35
gizoi
Билайн тоже работает
Мегафон нет, может у меня изза корпарат тарифа
40 минут назад
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