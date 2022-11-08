Как оплатить подписки, игры и приложения на iPhone, iPad и Mac в России без наценок и комиссий

Весной 2022 года в России многое изменилось. После того как российские карты Visa и MasterCard перестали работать в зарубежных сервисах, а поддержка платежной системы «МИР» стала токсичной для многих брендов и банков, россиянам стало гораздо сложнее оплачивать привычные подписки и встроенные покупки в играх и приложениях App Store. Просто привязать свою российскую банковскую карту больше не представляется возможным, а подарочных карт iTunes по адекватным ценам не найти.
Но один способ оплаты всё еще остался: пополнение счета Apple ID с помощью сим-карт МТС и билайн. Здесь мы подробно расскажем и покажем, как это сделать.
Чтобы привязать свою сим-карту как платежное средство:
- Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
- Выберите пункт «Оплата и доставка»
- Нажмите «Добавить способ оплаты» → «Мобильный телефон»
- Введите свой номер, принадлежащий МТС или билайн
- Дождитесь проверочного СМС-кода и подтвердите номер.
Готово! Теперь баланс вашего номера телефона будет использоваться для оплаты подписок и покупок в App Store.
Чтобы пополнить баланс Apple ID:
- Пополните баланс номера телефона на нужную вам сумму; учите, что на балансе должно быть больше денег, чем спишет Apple ID — например, на счету МТС после оплаты должно остаться не меньше 9.99 рублей
- Откройте App Store и нажмите на свою аватарку
- Выберите «Пополнить счет Apple ID»
- Введите сумму, которую вы хотите потратить, или выберите вариант из предложенных; разрешена любая сумма от 100 до 9000 рублей
- Подтвердите покупку — деньги спишутся с баланса «симки» без комиссии и моментально начислятся на счет Apple ID.
Готово! Теперь можно заходить в App Store или нужное приложение и совершать покупку или оплачивать подписку.
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