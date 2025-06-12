Как оспорить штраф ГИБДД онлайн не выходя из дома

Штрафы с дорожных камер, которые присылают автоматизированные системы ГИБДД, иногда бывают ошибочными. Когда это случается, закон предусматривает для водителя право оспорить (обжаловать) административное предписание. Однако на практике это было непросто: вам нужно было обращаться лично в суд, причем именно там, где находится выписавшее штраф отделение ГИБДД. Если санкция получена при междугородней поездке, едва ли вы захотите ехать туда для обжалования.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides