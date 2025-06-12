Как оспорить штраф ГИБДД онлайн не выходя из дома

Олег

Госуслуги


Штрафы с дорожных камер, которые присылают автоматизированные системы ГИБДД, иногда бывают ошибочными. Когда это случается, закон предусматривает для водителя право оспорить (обжаловать) административное предписание. Однако на практике это было непросто: вам нужно было обращаться лично в суд, причем именно там, где находится выписавшее штраф отделение ГИБДД. Если санкция получена при междугородней поездке, едва ли вы захотите ехать туда для обжалования.

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С учетом того, что ранее штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч составлял 500 рублей, а со скидкой он обходился в 250 рублей, большинству водителей было проще оплатить и забыть такую смешную сумму, чем возиться с оспариванием. Однако теперь все изменилось.

С 1 января 2025 года штрафы поднялись, и теперь за превышение на 20-40 км/ч вам выставят счет в 750 рублей, а со скидкой это будет около 560 рублей. Кроме того, теперь появилась возможность обжаловать штраф онлайн, даже не выходя из дома. Вот как это сделать:

  • Откройте «Госуслуги»
  • Добавьте ваше авто в разделе «Документы»
  • Вернитесь на главную страницу и нажмите на баннер со штрафом
  • Не нажимая кнопку «Оплатить» нажмите на сам штраф еще раз
Госуслуги
  • В верхней части экрана выберите «Обжаловать»
  • Выберите причину из доступных
  • Загрузите доказательства невиновности, если они есть
  • Отправьте жалобу.

Вам нужно понимать, что у процедуры несколько нюансов:

  • Право обжаловать штраф с камеры есть только у собственника авто — то есть из его профиля «Госуслуг»
  • Обжаловать штраф ГИБДД онлайн можно только в течение первых 10 суток с момента его появления
Госуслуги
  • Результат рассмотрения жалобы будет вам предоставлен в течение 10 дней с ее подачи
  • Вы можете оплатить штраф и потом подать жалобу — оплата не считается признанием вины
  • Если штраф оплачен, а потом успешно обжалован, деньги можно вернуть — написать заявление в ГИБДД, приложив документы и данные своего счета. 

Исходя из опыта других российских водителей, которым они делятся в рунете, обжалование по причине неверного измерения скорости камерой зачастую отклоняется. Даже если вы приложите фото или видео со своего спидометра в авто, сотрудники ГИБДД могут мотивировать отказ отсутствием у прибора государственной поверки.

Успешным может оказаться обжалование по причине «Меня не было в этом месте в тот день». Если за рулем сидел кто-то другой, то вы можете приложить к жалобе полис ОСАГО со вписанными там другими водителями или открытыми строками (если он неограниченный). Либо продемонстрировать другие доказательства того, что вы как владелец авто находились в момент штрафа в другом месте. 

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Комментарии

kardigan
+4019
kardigan
Легче заплатить, чем оспорить онлайн🤣
Сегодня в 16:58
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