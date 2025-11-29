Top.Mail.Ru

Как освободить 5-35 Гб на iOS и Android в несколько нажатий

Олег
Память

Современные смартфоны расходуют память весьма непрозрачно. Всего десять лет назад человек точно понимал, чем занята его флешка или жесткий диск, а куда деваются 128 Гб на айфоне сейчас, зачастую сложно отследить.

А значит, и освободить память в случае необходимости тоже проблематично: вы просто не понимаете, что именно удалять. Ранее мы давали один неочевидный способ почистить скрытый кэш в iOS-устройствах, а здесь будет еще один как для iOS, так и для Android.

  • Откройте Telegram → «Настройки»
  • Выберите «Данные и память»
  • Нажмите «Использование памяти»
  • Нажмите «Очистить весь кэш»
  • Повторите процедуру для каждого аккаунта в Telegram по очереди.
Telegram

Это может показаться очевидностью, но на самом деле очень многие пользователи забывают о накапливающемся кэше в мессенджерах. За 1-2 месяца Telegram может запросто собрать 5-10 Гб бесполезных данных. Мне встречались случаи, когда кэша было 35 Гб и более — настолько много, что приложение вылетало при попытке их очистить штатным способом. 

1
Комментарии

+400
ubivec78
а ещё лучше, настроить расписание очистки кеша в телеге. автоматизация- это хорошо))
Сегодня в 13:25
+24
AID_000727.126620933dfe4a60b9b8b34b0767d9dd.0431
Подключаем iphone к компу, ставим программы от apple (лучше с магазина microsoft) и нажимаем синхронизация. Он кучу ненужного сам сотрет
Сегодня в 18:27
+6
Autechre
Есть еще способ. Подключите айфон к компьютеру и перенесите туда все отснятые фото. Это может показаться очевидностью, но на самом деле очень многие пользователи забывают о накапливающихся фотографиях на телефоне. P.S. автор — без обид, надеюсь у Вас есть самоирония)
2 часа назад в 19:32
+650
franzisonfire
Гениально))))
2 часа назад в 20:07
GSmirnov
+612
GSmirnov
Признайтесь, это заказная статья?
час назад в 21:21
