Как освободить 5-35 Гб на iOS и Android в несколько нажатий

Современные смартфоны расходуют память весьма непрозрачно. Всего десять лет назад человек точно понимал, чем занята его флешка или жесткий диск, а куда деваются 128 Гб на айфоне сейчас, зачастую сложно отследить.
- Откройте Telegram → «Настройки»
- Выберите «Данные и память»
- Нажмите «Использование памяти»
- Нажмите «Очистить весь кэш»
- Повторите процедуру для каждого аккаунта в Telegram по очереди.
Это может показаться очевидностью, но на самом деле очень многие пользователи забывают о накапливающемся кэше в мессенджерах. За 1-2 месяца Telegram может запросто собрать 5-10 Гб бесполезных данных. Мне встречались случаи, когда кэша было 35 Гб и более — настолько много, что приложение вылетало при попытке их очистить штатным способом.