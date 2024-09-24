Как откатиться с iOS 18 на iOS 17 без потери данных. Apple запрещает, но есть лазейка

С момента выхода iOS 18 для всех желающих прошло чуть больше недели, и многие пользователи iPhone наверняка уже успели установить и протестировать апдейт. В этом году Apple добавила довольно много «народных» нововведений вроде кастомизации рабочего стола и веб-страниц, а главная «подкапотная» фича — Apple Intelligence — будет доступна буквально избранным.
Однако есть вещи поважнее новых опций — это стабильность и энергоэффективность системы. После релиза iOS 18 не было массовых жалоб на повышенный расход заряда, хотя небольшие проблемы всё же наблюдались. Также пользователи столкнулись с глюками сенсора на новой ОС. Как бы там ни было, апдейт вполне мог не оправдать ваших ожиданий, из-за чего возникло желание откатиться.
В чем подвохВ этом году Apple очень быстро прикрыла «обратный ход», перестав подписывать iOS 17.6.1 — большинство переходило на iOS 18 именно с этой версии. Вместе с «восемнашкой» незаметно вышла iOS 17.7 и в теории можно было бы откатиться на неё, но есть подвох: в сети пока отсутствуют (и, возможно, даже не появятся) IPSW-файлы iOS 17.7. Напомним, что IPSW-файлы — это установочные архивы iOS, которые обычно используются при откате.
И всё же откатиться пока можно — буквально вскочить в последний вагон. По неизвестным причинам Apple всё еще подписывает iOS 17.7 Release Candidate, которые полностью идентичны релизным версиям; у обоих обновлений номер сборки 21H16. По счастливой случайности IPSW-файлы этой прошивки есть в сети, а значит на неё пока можно откатиться. Никто не знает, как долго они еще будут доступны, поэтому если планировали откат — делайте это как можно скорее. Ниже будет подробная инструкция, как это сделать.
Подготовка к откату с iOS 18 на iOS 17Первое, о чем нужно подумать — резервная копия ваших данных. Если вы сделали локальный бэкап на iOS 17.6.1 прежде чем установить iOS 18 — прекрасно, вам не о чем беспокоиться. Ни в коем случае не делайте свежий бэкап с iOS 18, потому что он заменит старый, а вам оно не надо.
Как быть, если по легкомыслию или стечению обстоятельств резервной копии с iOS 17 у вас нет? Сделайте бэкап с iOS 18 по этой инструкции, а в конце статьи мы попробуем помочь вам установить его на iOS 17, хоть Apple и запрещает это делать.
Второе — установочный IPSW-файл. Его нужно скачать с профильных сайтов, вроде ipsw.me, но в данном случае нужен другой ресурс, вот по этой ссылке. Не переживайте за безопасность и оригинальность размещенных там файлов; если в IPSW кто-то попытался внести изменения, он просто не установится. Выберите свою модель айфона и скачайте файл. Если же у вас iPad, то для вас есть официальные релизные IPSW-файлы iPadOS 17.7, которые можно скачать отсюда.
- Приготовьте качественный USB-кабель, желательно оригинальный.
- Также понадобится компьютер с установленным iTunes или же Mac с Finder.
Процесс откатаКогда кабель, бэкап и IPSW-прошивка приготовлены, можно приступать к процедуре:
- Подключите ваш iPhone к компьютеру с помощью кабеля
- Переведите его в режим восстановления; как это сделать на разных моделях, Apple описала вот здесь
- Откройте iTunes / Finder и щелкните на ваш iPhone в боковом меню
- Нажмите на кнопку «Восстановить», удерживая клавишу Shift на Windows либо Option на Mac
- Выберите из загрузок ваш IPSW-файл iOS 17.7
- Дождитесь, пока компьютер распакует и установит прошивку.
Все ваши данные в этот момент будут стерты со смартфона. До завершения процесса лучше не трогать сам айфон и подключенный кабель, а также ничего не делать на компьютере, чтобы случайно не сбить прошивку. Когда на iPhone появится приветствие, можно выдохнуть — вы снова на iOS 17.
Далее можно восстанавливать свою резервную копию, созданную с iOS 17.6.1 или iOS 17.7 до обновления на iOS 18. Компьютер сам предложит это сделать, вам просто нужно согласиться. Когда бэкап восстановится, можете ввести пароль Apple ID и донастроить всё, что будет необходимо. Далее восстановите необходимые вам российские приложения, которые удалены из App Store, с помощью нашего гайда.
Как установить резервную копию с iOS 18 на iOS 17Предупреждение: Apple запрещает устанавливать бэкапы с новых версий iOS на старые. Это означает, что все дальнейшие процедуры вы проводите на свой страх и риск. Никаких гарантий успеха мы вам дать не сможем. Однако в целом этот способ рабочий и функционирует уже много лет.
Предположим, что вы уже создали резервную копию с iOS 18 и после этого откатили устройство на iOS 17. Далее делаем следующее:
- Для Windows: пройдите по пути C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
- Для Mac: откройте Finder, нажмите cmd+shift+G и вставьте строку ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/, нажмите Enter.
Или:
- Для iTunes: откройте «Настройки» → «Устройства», нажмите правой кнопкой мыши на вашу копию и выберите «Показать»
- Для Finder: в окошке подключенного девайса нажмите «Управление копиями», кликните правой кнопкой на копию и выберите «Показать в Finder».
Таким образом вы попадаете в системную папку, где хранятся ваши резервные копии. Вам нужно внести небольшие правки в управляющий файл бэкапа, которые «обманут» систему и позволят вам восстановить неподдерживаемую копию.
Среди папок с длинными названиями найдите самую свежую, откройте её и найдите файл Info.plist — обычно он расположен в самом конце. Откройте этот файл в любом текстовом редакторе, например в TextEdit на macOS или WordPad / «Блокноте» на Windows. Выполните поиск по строчке «18.0» и замените её на «17.6» во всех местах, где она найдется (обычно это одна строка, но может быть и больше). Сохраните файл.
Теперь подключайте iPhone / iPad, который вы ранее откатили на iOS/iPadOS 17, и пробуйте восстановиться из резервной копии. Есть большой шанс, что всё получится. По моему личному опыту, этот процесс всегда оканчивается успешно, если всё делать строго по инструкции.