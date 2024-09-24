Как откатиться с iOS 18 на iOS 17 без потери данных. Apple запрещает, но есть лазейка





С момента выхода iOS 18 для всех желающих прошло чуть больше недели, и многие пользователи iPhone наверняка уже успели установить и протестировать апдейт. В этом году Apple добавила довольно много «народных» нововведений вроде кастомизации рабочего стола и веб-страниц, а главная «подкапотная» фича — Apple Intelligence — будет доступна буквально избранным.



Однако есть вещи поважнее новых опций — это стабильность и энергоэффективность системы. После релиза iOS 18 не было массовых жалоб на повышенный расход заряда, хотя небольшие проблемы всё же наблюдались. Также пользователи столкнулись с глюками сенсора на новой ОС. Как бы там ни было, апдейт вполне мог не оправдать ваших ожиданий, из-за чего возникло желание откатиться.





В чем подвох

Подготовка к откату с iOS 18 на iOS 17

Приготовьте качественный USB-кабель, желательно оригинальный.

Также понадобится компьютер с установленным iTunes или же Mac с Finder.

Процесс отката

Подключите ваш iPhone к компьютеру с помощью кабеля

Переведите его в режим восстановления; как это сделать на разных моделях, Apple описала вот здесь

Откройте iTunes / Finder и щелкните на ваш iPhone в боковом меню

Нажмите на кнопку «Восстановить», удерживая клавишу Shift на Windows либо Option на Mac

на Windows либо на Mac Выберите из загрузок ваш IPSW-файл iOS 17.7

Дождитесь, пока компьютер распакует и установит прошивку.

Как установить резервную копию с iOS 18 на iOS 17

Для Windows: пройдите по пути C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup

Для Mac: откройте Finder, нажмите cmd+shift+G и вставьте строку ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/ , нажмите Enter.

Для iTunes: откройте «Настройки» → «Устройства», нажмите правой кнопкой мыши на вашу копию и выберите «Показать»

Для Finder: в окошке подключенного девайса нажмите «Управление копиями», кликните правой кнопкой на копию и выберите «Показать в Finder».