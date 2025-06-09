Как откатиться с iOS / iPadOS 26 beta на стабильную iOS / iPadOS 18





Приближается WWDC 2025, а вместе с ней — анонс самых ожидаемых программных обновлений от Apple. Дело в том, что в новых iOS 26 и iPadOS 26 (не удивляйтесь, о переименовании прошивок мы рассказывали вот здесь) инсайдеры обещают нам самый масштабный редизайн интерфейса со времен iOS 7. Разумеется, все хотят его увидеть и потрогать!

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