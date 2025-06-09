Как откатиться с iOS / iPadOS 26 beta на стабильную iOS / iPadOS 18

Приближается WWDC 2025, а вместе с ней — анонс самых ожидаемых программных обновлений от Apple. Дело в том, что в новых iOS 26 и iPadOS 26 (не удивляйтесь, о переименовании прошивок мы рассказывали вот здесь) инсайдеры обещают нам самый масштабный редизайн интерфейса со времен iOS 7. Разумеется, все хотят его увидеть и потрогать!
Допустим если обновление прошло гладко, вы уже вдоволь насмотрелись на сверхновые иконки iOS и iPadOS, но при этом айфон или айпад стал работать очень плохо и нестабильно. В таком случае можно откатить ОС на стабильную 18-ю версию. Вот как это сделать.
Содержание:
- Про резервную копию
- Про российские приложения
- Как откатить iOS / iPadOS
- Если у вас нет бэкапа с iOS 18
Про резервную копию
Вы создавали ее перед тем, как обновиться на iOS 26? Если да, то никаких проблем не возникнет. После отката просто восстановите свои личные данные из бэкапа.
А если перед обновлением вы забыли сделать резервную копию, то сделайте ее прямо сейчас перед откатом. Я рекомендую создать локальный бэкап на ПК или Mac — его вы сможете потом установить на iOS / iPadOS 18 с помощью небольшой хитрости — о ней в конце текста.
Вот как создать локальную резервную копию iPhone или iPad:
- Подключите девайс к компьютеру при помощи кабеля
- Нажмите «Доверять» при необходимости
- Откройте iTunes на Windows или Finder на macOS
- Выберите ваше устройство в боковом меню
- Поставьте галочки «Создавать резервные копии на этом ПК/Мас» и «Зашифровать копии»
- Нажмите «Создать копию сейчас»
- Дождитесь завершения.
Почему это так важно? Потому что откат iOS / iPadOS сопровождается полным сбросом настроек айфона или айпада с удалением всех ваших данных.
Про российские приложенияПосле 2022 года это обязательный раздел во всех инструкциях, касающихся манипуляций с обновлениями Apple. Перед тем, как сделать полный сброс своего устройство и восстановить iOS 18, обязательно скопируйте на компьютер «про запас» IPA-пакеты всех банковских приложений, которые установлены на вашем устройстве.
- Скачайте, установите и откройте приложение iMazing
- Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью кабеля
- Нажмите «Доверять» при необходимости
- Выберите свое устройство в боковой панели
- Нажмите «Управление приложениями»
- Найдите по очереди каждое банковское приложение, щелкните на него правой кнопкой и нажмите «Экспорт IPA»
- Выберите папку на компьютере, куда будут копироваться установочные IPA-файлы
- Если не получается, тогда просто перетащите приложение на рабочий стол — оно забэкапится в формате imazingapp со всеми вашими личными данными.
Если этого не сделать, то с большой вероятностью вы не сможете восстановить нужные приложения после отката iOS / iPadOS. Дело в том, что недавно Apple изменила серверную часть App Store, и достать из магазина IPA-файлы онлайн теперь стало почти невозможно даже через iMazing. При этом «вытащить» уже установленные утилиты с iPhone и iPad на компьютер можно и нужно.
Как откатить iOS / iPadOS
Вам снова понадобится компьютер:
- Переведите ваш iPhone или iPad в режим восстановления: для iPhone с Face ID подключите его к компьютеру с помощью кабеля, удерживая боковую кнопку Power, пока не появится изображение компьютера и кабеля / для iPad без кнопки Home кратко нажмите кнопку громкости, расположенную ближе всего к верхней кнопке, потом кратко нажмите вторую кнопку громкости, далее нажмите и удерживайте верхнюю кнопку.
- Откройте iTunes на Windows либо Finder на macOS
- Выберите свой девайс в боковой панели
- Нажмите «Восстановить» и дождитесь, пока процесс завершится.
Компьютер сам скачает и установит последнюю стабильную версию прошивки — на момент публикации гайда это iOS / iPadOS 18.5. Когда установка завершится, восстановите свои данные из бэкапа, а также установите ранее сохраненные банковские приложения через iMazing либо по AirDrop (если у вас Mac).
Если у вас нет бэкапа с iOS 18Не отчаивайтесь. Можно попробовать восстановить резервную копию с iOS 26 на iOS 18. Для этого сделайте следующее:
- Для Windows: пройдите по пути C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
- Для Mac: откройте Finder, нажмите cmd+shift+G и вставьте строку ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/, нажмите Enter.
Теперь найдите в папке файл под названием Info.plist. Откройте его любым текстовым редактором — подойдет простейший блокнот или TextEdit. Сделайте поиск по файлу: вам нужно найти в тексте «26.0». Нашли? Замените на «18.0» и сохраняйте файл.
Теперь подключайте iPhone / iPad, который вы ранее откатили с iOS/iPadOS 26 на 18, и пробуйте восстановиться из резервной копии. Есть большой шанс, что всё получится. По моему личному опыту, этот процесс всегда оканчивается успешно, если всё делать строго по инструкции.
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