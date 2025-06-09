Как откатиться с iOS / iPadOS 26 beta на стабильную iOS / iPadOS 18

Олег

iOS 26

Приближается WWDC 2025, а вместе с ней — анонс самых ожидаемых программных обновлений от Apple. Дело в том, что в новых iOS 26 и iPadOS 26 (не удивляйтесь, о переименовании прошивок мы рассказывали вот здесь) инсайдеры обещают нам самый масштабный редизайн интерфейса со времен iOS 7. Разумеется, все хотят его увидеть и потрогать!

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Однако обычно самые первые девелоперские бета-версии — это не лучший кандидат для установки на ваше устройство для ежедневного использования. Зачастую первые сборки еще не отточены и изобилуют багами, порой довольно серьезными. Например, устройство может периодически самопроизвольно перезагружаться в течение дня или зависать во время выполнения обычных задач. В некоторых случаях ошибка может проявиться прямо во время установки — смартфон может превратиться в кирпич и все ваши данные будут потеряны.

Допустим если обновление прошло гладко, вы уже вдоволь насмотрелись на сверхновые иконки iOS и iPadOS, но при этом айфон или айпад стал работать очень плохо и нестабильно. В таком случае можно откатить ОС на стабильную 18-ю версию. Вот как это сделать.

Содержание: 


Про резервную копию

Бэкап

Вы создавали ее перед тем, как обновиться на iOS 26? Если да, то никаких проблем не возникнет. После отката просто восстановите свои личные данные из бэкапа.

А если перед обновлением вы забыли сделать резервную копию, то сделайте ее прямо сейчас перед откатом. Я рекомендую создать локальный бэкап на ПК или Mac — его вы сможете потом установить на iOS / iPadOS 18 с помощью небольшой хитрости — о ней в конце текста.

Вот как создать локальную резервную копию iPhone или iPad: 
  • Подключите девайс к компьютеру при помощи кабеля 
  • Нажмите «Доверять» при необходимости 
  • Откройте iTunes на Windows или Finder на macOS 
  • Выберите ваше устройство в боковом меню 
  • Поставьте галочки «Создавать резервные копии на этом ПК/Мас» и «Зашифровать копии» 
  • Нажмите «Создать копию сейчас» 
  • Дождитесь завершения. 
iOS

Почему это так важно? Потому что откат iOS / iPadOS сопровождается полным сбросом настроек айфона или айпада с удалением всех ваших данных.

Про российские приложения

После 2022 года это обязательный раздел во всех инструкциях, касающихся манипуляций с обновлениями Apple. Перед тем, как сделать полный сброс своего устройство и восстановить iOS 18, обязательно скопируйте на компьютер «про запас» IPA-пакеты всех банковских приложений, которые установлены на вашем устройстве.

  • Скачайте, установите и откройте приложение iMazing
  • Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью кабеля
  • Нажмите «Доверять» при необходимости
  • Выберите свое устройство в боковой панели
  • Нажмите «Управление приложениями»
  • Найдите по очереди каждое банковское приложение, щелкните на него правой кнопкой и нажмите «Экспорт IPA»
  • Выберите папку на компьютере, куда будут копироваться установочные IPA-файлы
IPA
  • Если не получается, тогда просто перетащите приложение на рабочий стол — оно забэкапится в формате imazingapp со всеми вашими личными данными.

Если этого не сделать, то с большой вероятностью вы не сможете восстановить нужные приложения после отката iOS / iPadOS. Дело в том, что недавно Apple изменила серверную часть App Store, и достать из магазина IPA-файлы онлайн теперь стало почти невозможно даже через iMazing. При этом «вытащить» уже установленные утилиты с iPhone и iPad на компьютер можно и нужно.

Как откатить iOS / iPadOS

iPhone

Вам снова понадобится компьютер:

  • Переведите ваш iPhone или iPad в режим восстановления: для iPhone с Face ID подключите его к компьютеру с помощью кабеля, удерживая боковую кнопку Power, пока не появится изображение компьютера и кабеля / для iPad без кнопки Home кратко нажмите кнопку громкости, расположенную ближе всего к верхней кнопке, потом кратко нажмите вторую кнопку громкости, далее нажмите и удерживайте верхнюю кнопку.
  • Откройте iTunes на Windows либо Finder на macOS
  • Выберите свой девайс в боковой панели
  • Нажмите «Восстановить» и дождитесь, пока процесс завершится.
ios

Компьютер сам скачает и установит последнюю стабильную версию прошивки — на момент публикации гайда это iOS / iPadOS 18.5. Когда установка завершится, восстановите свои данные из бэкапа, а также установите ранее сохраненные банковские приложения через iMazing либо по AirDrop (если у вас Mac).

Если у вас нет бэкапа с iOS 18

Не отчаивайтесь. Можно попробовать восстановить резервную копию с iOS 26 на iOS 18. Для этого сделайте следующее:

  • Для Windows: пройдите по пути C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
  • Для Mac: откройте Finder, нажмите cmd+shift+G и вставьте строку ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/, нажмите Enter.
Info.plist

Теперь найдите в папке файл под названием Info.plist. Откройте его любым текстовым редактором — подойдет простейший блокнот или TextEdit. Сделайте поиск по файлу: вам нужно найти в тексте «26.0». Нашли? Замените на «18.0» и сохраняйте файл.

iOS

Теперь подключайте iPhone / iPad, который вы ранее откатили с iOS/iPadOS 26 на 18, и пробуйте восстановиться из резервной копии. Есть большой шанс, что всё получится. По моему личному опыту, этот процесс всегда оканчивается успешно, если всё делать строго по инструкции. 

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Комментарии

tellurian
+2452
tellurian
Ещё может много разных приложений не работать или работать криво.
Сегодня в 16:39
#
Ckor_30
+742
Ckor_30
Лучше не испытывать судьбу и не накатывать beto если в невтерпёж 😎
Сегодня в 17:00
#
Вася Вотафаков
+6267
Вася Вотафаков
Однажды мы поехали на Лаву (река в Кёнике у границы с бздышами) на недельку. С баней мобильной. С бассейном надувным…. Удочку взяли одну. На рыбалку же 😆👍Так вот. Эта зло3.14здючая ось а-ля бета рандомно фризила и ребутила. А накатил я ее с дуру в аккурат пока мы туда ехали. Все фото и видео с того незабываемого отдыха у меня с андроид аппаратов. Потому что нормальные люди используют андроид на отдыхе. А не €baный айфон … с тухлой батареей … мне после этого подруга подарила повербанк от Сяоми на 20 000mAh. Спасибо любимая. Как раз на два дня 😆😆😆
час назад в 19:28
#
Mers
+5378
Mers Вася Вотафаков
Все виноваты вокруг. Айфон, бета, но только не я.
час назад в 20:10
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