Как откатиться с iOS / iPadOS 27 beta на стабильную iOS / iPadOS 26 (бонус: даже без резервной копии)

Приближается большая осенняя презентация Apple а вместе с ней — релиз новых iOS 27 и iPadOS 27. Самый грандиозный редизайн интерфейса со времён iOS 7 уже случился в прошлом году, а сейчас компания занимается отладкой работы системы и дополняет её мелкими, но важными деталями.
Прямо сейчас всем желающим доступны публичные бета-версии iOS / iPadOS 27, которые позволяют самому попробовать все нововведения и протестировать стабильность системы. Как правильно их установить, мы подробно рассказали вот тут. Если вы это уже сделали, но по какой-то причине хотите вернуться на стабильную сборку ОС 26, ниже подробно описано, как это сделать.
Содержание:
- Про резервную копию
- Про российские приложения
- Как откатить iOS / iPadOS
- Если у вас нет бэкапа с iOS 26
Про резервную копию
Вы успели сделать её перед переходом на iOS 27? Если да — никаких проблем: после отката вы просто восстановите все данные. Если же бэкапа нет, создайте его прямо сейчас, до начала процедур. Рекомендуется делать локальную копию на ПК или Mac — её получится применить на iOS / iPadOS 26 с помощью одной хитрости, о которой написано в конце.
- Инструкция по созданию локальной резервной копии iPhone или iPad:
- Подключите девайс к компьютеру при помощи кабеля
- Нажмите «Доверять» при необходимости
- Откройте iTunes на Windows или Finder на macOS
- Выберите ваше устройство в боковом меню
- Поставьте галочки «Создавать резервные копии на этом ПК/Мас» и «Зашифровать копии»
- Нажмите «Создать копию сейчас»
- Дождитесь завершения.
❗️Обратите внимание: откат iOS / iPadOS неизбежно влечёт за собой полный сброс устройства и удаление всех сохранённых данных.
Про российские приложенияВажная деталь при любых операциях с прошивкой: перед полным сбросом обязательно сохраните на компьютер IPA-файлы всех банковских клиентов, установленных на устройстве. Дело в том, что после отката эти приложения не подгрузятся из облака, так как давно удалены из App Store, и устанавливать их нужно будет вручную.
- Скачайте, установите и откройте приложение iMazing
- Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью кабеля
- Нажмите «Доверять» при необходимости
- Выберите свое устройство в боковой панели
- Нажмите «Управление приложениями»
- Найдите по очереди каждое банковское приложение, щелкните на него правой кнопкой и нажмите «Экспорт IPA»
- Выберите папку на компьютере, куда будут копироваться установочные IPA-файлы
- Если не получается, тогда просто перетащите приложение на рабочий стол — оно забэкапится в формате imazingapp со всеми вашими личными данными.
Конечно, можно попробовать выгрузить нужные IPA-файлы из магазина напрямую уже после отката. Однако иметь физически доступный и готовый к установке файл гораздо спокойнее и надёжнее.
Как откатить iOS / iPadOS
Для этого снова потребуется компьютер:
- Переведите iPhone или iPad в режим восстановления
— Для iPhone / iPad с Face ID: подключите его к компьютеру с помощью кабеля, удерживая боковую кнопку Power, пока не появится изображение компьютера и кабеля
— Для iPhone / iPad с кнопкой Home: подключите его к компьютеру с помощью кабеля, удерживая боковую кнопку Power, пока не появится изображение компьютера и кабеля
- Откройте iTunes на Windows либо Finder на macOS
- Выберите свой девайс в боковой панели
- Нажмите «Восстановить» и дождитесь, пока процесс завершится.
Система сама загрузит и установит свежую стабильную сборку (на момент публикации это iOS / iPadOS 26.5). По окончании останется восстановить данные из резервной копии и вернуть банковский софт через iMazing или по AirDrop (для Mac).
Если у вас нет бэкапа с iOS 26Даже в такой ситуации есть решение. Можно адаптировать резервную копию от iOS 27 для работы на iOS 26:
- Для Windows: пройдите по пути C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
- Для Mac: откройте Finder, нажмите cmd+shift+G и вставьте строку ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/, нажмите Enter.
Найдите в этой папке файл Info.plist и откройте его через обычный «Блокнот» или TextEdit. С помощью поиска найдите значение «27.0» и замените его на «26.0», после чего сохраните изменения.
Теперь подсоедините iPhone или iPad с уже установленной iOS / iPadOS 26, и запустите восстановление из изменённого бэкапа. При четком следовании инструкции процедура обычно проходит успешно.