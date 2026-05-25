Как отключить ИИ в поиске Google? Всего две буквы избавят вас от нейрослопа

В прошлом году компания Google встроила в свой поисковик искусственный интеллект, который не всегда может быть полезен. Увы, способа полного отключения этой суперумной опции нет, но есть небольшой лайфхак, который решает проблему. Рассказываем, как вырубить обзоры с ИИ в поиске Google самым простым методом.Начнём с того, что официального способа отключения обзоров с ИИ в поиске Google не существует. Компания с самого начала заявляла, что краткие выжимки с ИИ — нативная функция поисковика, как и избранные фрагменты и информационные панели. Существует фильтр «Веб», который возвращает исходную версию поиска с «10 синими ссылками», и некоторые другие обходные пути. Но это не наш вариант. Мы нашли нечто более удобное и интересное.Наверняка вы уже знаете, что в поиске можно задействовать определенные модификаторы и параметры. Например, если после нужной фразы ввести «:site=iguides.ru», поисковик выдаст результаты только с этого сайта. Ещё можно добавить «filetype:pdf» для поиска конкретного типа файлов.В случае с ИИ достаточно добавитьилив конец вашего запроса, чтобы получить результат без нейросетевого обзора. Просто, быстро и полезно.Единственный минус — этот параметр придётся вводить при каждом поисковом запросе, но так вы избавите себя от ненужной сводки с экспертными советами с Reddit.