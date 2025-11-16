Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android

Похоже, Apple задала моду на стеклянный дизайн, потому что другие компании начали массово перенимать этот дизайн-код для своих продуктов. Telegram не остался в стороне: после адаптации приложения под iOS 26 разработчики решили принести жидкое стекло и в Android-версию.
- Проверьте версию Telegram в «подвале» настроек приложения — она должна быть не ниже 12.2
- В настройках выберите «Энергосбережение»
- Нажмите на пункт «Анимация в чатах»
- Уберите галочку с пунктов «Жидкое стекло» и «Размытие».
После этого действия многие элементы интерфейса Telegram становятся менее бликующими и раздражающими. Правда, новая форма кнопок и баннеров сохранится — откатить ее к старой версии через настройки не получится. Но ведь мы говорим об Android, а значит можно просто найти более старую версию в формате APK и установить взамен свежей.