Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android

Похоже, Apple задала моду на стеклянный дизайн, потому что другие компании начали массово перенимать этот дизайн-код для своих продуктов. Telegram не остался в стороне: после адаптации приложения под iOS 26 разработчики решили принести жидкое стекло и в Android-версию.

