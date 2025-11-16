Top.Mail.Ru

Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android

Олег
Фото: Grok

Похоже, Apple задала моду на стеклянный дизайн, потому что другие компании начали массово перенимать этот дизайн-код для своих продуктов. Telegram не остался в стороне: после адаптации приложения под iOS 26 разработчики решили принести жидкое стекло и в Android-версию.

Вот только на этой ОС она совсем не вписывается в общий стиль, да и все недостатки iOS 26 тоже добавляет. Пользователи Android жалуются на неудобный и некрасивый интерфейс. К счастью, его можно частично отключить.

  • Проверьте версию Telegram в «подвале» настроек приложения — она должна быть не ниже 12.2
  • В настройках выберите «Энергосбережение»
  • Нажмите на пункт «Анимация в чатах»
  • Уберите галочку с пунктов «Жидкое стекло» и «Размытие».
Telegram

После этого действия многие элементы интерфейса Telegram становятся менее бликующими и раздражающими. Правда, новая форма кнопок и баннеров сохранится — откатить ее к старой версии через настройки не получится. Но ведь мы говорим об Android, а значит можно просто найти более старую версию в формате APK и установить взамен свежей. 

2
Комментарии