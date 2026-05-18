Как отключить лишние эффекты в Windows 11 и ускорить работу системы

В последние годы Windows 11 стала более богата на различные визуальные эффекты и анимации. С одной стороны, они делают взаимодействие с системой приятнее, а с другой — расходуют ресурсы «железа». Если их отключить, работа станет быстрее.
Первый шаг — отключение эффекта прозрачности:
- Откройте «Настройки» → «Персонализация»
- Перейдите в пункт «Цвет»
- Выключите тумблер «Эффекты прозрачности».
Второй шаг — анимации:
- Откройте «Настройки» → «Специальные возможности»
- Выберите «Визуальные эффекты»
- Отключите тумблер «Анимационные эффекты».
Это действие отключит все анимации в системе. Чтобы убрать их выборочно, введите в поисковик меню «Пуск» «Дополнительные параметры системы» → «Производительность» → «Параметры» и отключите точечно те, которые вам не хочется.