Как отключить лишние эффекты в Windows 11 и ускорить работу системы

Олег

В последние годы Windows 11 стала более богата на различные визуальные эффекты и анимации. С одной стороны, они делают взаимодействие с системой приятнее, а с другой — расходуют ресурсы «железа». Если их отключить, работа станет быстрее. 

Первый шаг — отключение эффекта прозрачности: 
  • Откройте «Настройки» → «Персонализация» 
  • Перейдите в пункт «Цвет» 
  • Выключите тумблер «Эффекты прозрачности». 

Второй шаг — анимации: 
  • Откройте «Настройки» → «Специальные возможности» 
  • Выберите «Визуальные эффекты» 
  • Отключите тумблер «Анимационные эффекты». 

Это действие отключит все анимации в системе. Чтобы убрать их выборочно, введите в поисковик меню «Пуск» «Дополнительные параметры системы» → «Производительность» → «Параметры» и отключите точечно те, которые вам не хочется. 
How-to Geek
Комментарии (4)

Антон Коньшин
Ничего отключать не нужно. Просто перейдите на Mac OS.
Сегодня в 13:49
Yuri Konst
Смысл? Совместимость с прогами 100%, с играми тоже. Всё просто и понятно. А на маках хрень одна, да ещё и за дорого)
Сегодня в 14:00
Вася Вотафаков
Избавился от мака на котором стояла и винда в том числе … купил вменяемый ноут на винде. Полет ✈️ отличный 🤣🤣🤣
Сегодня в 14:24
Вася Вотафаков
В последнем пункте ставим Обеспечить наилучшее быстродействие и оставляем галки на: отображать эскизы вместо значков и сглаживать неровности экранных шрифтов. В принципе все. Я бы еще очистку диска сделать и почистил кэш. Летает любой хлам даже дуалкор
Сегодня в 14:27
