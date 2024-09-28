Как отключить «прилипание» окон приложений в macOS 15 Sequoia и сберечь свои нервы

На WWDC 2024 летом компания Apple анонсировала много нововведений, добавленных в её собственные ОС для iPhone, iPad и Mac. Среди прочего, прокачали и macOS: в системе появились новые крутые адаптивные обои, режим управления айфоном прямо с компьютера и многое другое. Однако есть нововведения, которые понравятся не всем.
Если вы уже установили macOS Sequoia, то наверняка заметили, как изменился способ управления окнами на рабочем столе. Теперь система постоянно норовит сама изменить размер и расположение каждого окна, когда вы открываете приложение или же просто перемещаете окошко по экрану. Если вы привыкли настраивать рабочее пространство один раз и пользоваться им постоянно, данная фича может очень раздражать. К счастью, она отключаема:
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
- Откройте «Настройки» macOS 15
- Выберите «Рабочий стол и Dock»
- Найдите блок «Окна»
- Выключите тумблер «Создавать плитки при перетягивании окон к краям экрана».
- Если настройка не применилась, перезагрузите Mac.
Готово! Теперь вы полновластный хозяин окон приложений на своем компьютере.