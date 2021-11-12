7 сентября 2021 года Apple представила миру новую линейку своих смартфонов — iPhone 13. В нее вошли четыре модели: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Отличительной фишкой моделей с приставкой Pro стал ProMotion — долгожданный дисплей с частотой обновления изображения до 120 Гц.
Однако ProMotion не стал новинкой для продуктов Apple в целом. Эта функция успешно применяется компанией аж с 2017 года — тогда свет увидела пара новых iPad Pro с диагоналями 10,5 и 12,9 дюйма. Именно в эти устройства компания впервые установила ProMotion-дисплеи. С тех пор все iPad Pro умеют отображать картинку с частотой обновления 120 Гц.
Смотреть на дисплей Apple-девайса, который отрисовывает плавные анимации с использованием ProMotion — одно удовольствие. Однако кто-то из владельцев новеньких iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max всё же может захотеть отключить 120 Гц. Зачем? Как минимум, ради экономии расхода аккумулятора. Какой бы ни была причина вашего желания, Apple предусмотрела возможность принудительно ограничить частоту кадров до стандартных 60 Гц.
Чтобы отключить ProMotion:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- Найдите строку «Движение»
- Активируйте тумблер «Ограничить частоту кадров».
Ранее мы рассказали о том, что Apple решила вернуть в iOS 15 функцию, которая ранее вызвала большой поток негатива в сети. Мы выяснили, стоит ли бояться этого нововведения и можно ли его отключить.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Не знаю кому не хватает заряда на iPad Pro 2021. Лично мне норм и с 120 Hz