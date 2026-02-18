Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как отключить рекламу в приложениях на Xiaomi, Redmi и POCO

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Xiaomi известна тем, что встраивает рекламу в свои бюджетные смартфоны — так она старается заработать на устройствах, которые продает очень дешево. Реклама есть почти по всей системе HyperOS, но к счастью почти везде ее можно отключить. Вот как это сделать: 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Система
  • Рекламные службы: «Настройки» → «Пароль и безопасность» → «Идентификатор» → отключите MSA 
  • Персонализированная реклама: «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Рекламные услуги» → выключите персонализацию

Приложения
  • «Загрузки»: откройте приложение → нажмите «три точки» → «Настройки» → Отключите рекламу
  • Mi Browser / Video Player / «Темы»: откройте приложение → нажмите на профиль → «Настройки» → выключите рекламу. 
  • «Музыка»: профиль > «Настройки» > отключите «Разрешить постоянные уведомления», затем в расширенных настройках отключите «Показывать рекламу» и «Персонализированные рекомендации» 
  • App Vault: меню → «Управление службами» → отключите «Подсказки приложений» и «Рекламу». 

Некоторые из перечисленных пунктов сохраняют настройки в течение 90 дней на отдельных сборках ОС, то есть через 3 месяца отключение, возможно, придется повторить. 
1
Источник:
Gizmochina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Xiaomi готовит копию позапрошлогоднего айфона. Один вопрос — зачем?
Xiaomi выпустила свой AirTag. Стоит недорого, а работает с iPhone и Android-смартфонами
6 лучших электрических зубных щеток — от крутых до почти бесплатных

Рекомендации

Рекомендации

На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone
Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии