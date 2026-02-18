Как отключить рекламу в приложениях на Xiaomi, Redmi и POCO

Фото: Unsplash
Компания Xiaomi известна тем, что встраивает рекламу в свои бюджетные смартфоны — так она старается заработать на устройствах, которые продает очень дешево. Реклама есть почти по всей системе HyperOS, но к счастью почти везде ее можно отключить. Вот как это сделать:
- Рекламные службы: «Настройки» → «Пароль и безопасность» → «Идентификатор» → отключите MSA
- Персонализированная реклама: «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Рекламные услуги» → выключите персонализацию
Приложения
- «Загрузки»: откройте приложение → нажмите «три точки» → «Настройки» → Отключите рекламу
- Mi Browser / Video Player / «Темы»: откройте приложение → нажмите на профиль → «Настройки» → выключите рекламу.
- «Музыка»: профиль > «Настройки» > отключите «Разрешить постоянные уведомления», затем в расширенных настройках отключите «Показывать рекламу» и «Персонализированные рекомендации»
- App Vault: меню → «Управление службами» → отключите «Подсказки приложений» и «Рекламу».
Некоторые из перечисленных пунктов сохраняют настройки в течение 90 дней на отдельных сборках ОС, то есть через 3 месяца отключение, возможно, придется повторить.