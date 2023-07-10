Как отключить спам-уведомления в WhatsApp

Откройте WhatsApp

Перейдите в «Настройки» → «Уведомления»

Отключите тумблер «Уведомления о реакциях».

После появления возможности реагировать на сообщения в чатах WhatsApp у пользователей мессенджера появился еще один раздражитель. Каждый раз, когда собеседник оставляет рекцию на вашем сообщении — неважно, в группе или личном чате — WhatsApp присылает push-уведомление, как будто вам пришло сообщение.Для некоторых такие «пуши» могут быть важны, но многим пользователям они просто мешают. К счастью, их можно легко отключить.Готово! Теперь бесполезного спама на вашем смартфоне будет гораздо меньше. К сожалению, мессенджер пока не позволяет сохранить push о реакциях для избранных чатов.