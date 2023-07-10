Как отключить спам-уведомления в WhatsApp

Олег

WhatsApp


После появления возможности реагировать на сообщения в чатах WhatsApp у пользователей мессенджера появился еще один раздражитель. Каждый раз, когда собеседник оставляет рекцию на вашем сообщении — неважно, в группе или личном чате — WhatsApp присылает push-уведомление, как будто вам пришло сообщение.

Для некоторых такие «пуши» могут быть важны, но многим пользователям они просто мешают. К счастью, их можно легко отключить.

  • Откройте WhatsApp
  • Перейдите в «Настройки» → «Уведомления»
  • Отключите тумблер «Уведомления о реакциях».
WhatsApp

Готово! Теперь бесполезного спама на вашем смартфоне будет гораздо меньше. К сожалению, мессенджер пока не позволяет сохранить push о реакциях для избранных чатов. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
WhatsApp оказался жертвой странного бага Android. Не беспокойтесь, если видите такое
Власти научились отслеживать пользователей Telegram, WhatsApp и даже Signal. Забудьте про шифрование
Как отключить звонки мошенников в WhatsApp на iPhone и Android
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Появился способ легально заработать на ChatGPT
Wildberries прогнулся под давлением народа — новые правила равны капитуляции
Мошенники вконец обнаглели: они больше не звонят, а приходят к жертвам сами
Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу