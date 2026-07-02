Как отменить обновление приложения на iPhone и iPad. А можно вообще запретить!
Принято считать, что обновление это всегда хорошо: исправляются ошибки, усиливается безопасность, добавляются новые функции и так далее. Однако на практике не всё так хорошо. С исправлением старых ошибок порой завозят другие, более неприятные, а некоторые новые функции даже не хочется получать. Кроме того, обновлять приложение прямо сейчас может быть просто неудобно: например, у вас плохой интернет, а апдейт весит 0,5 Гб, или же утилитой нужно воспользоваться прямо сейчас.
Как отметить обновление
Если оно уже запущено, то есть два варианта: поставить на паузу ради экономии трафика или вовсе прекратить апдейт ради сохранения текущей версии.
Чтобы поставить на паузу, просто тапните по иконке обновляющегося приложения на рабочем столе или по кнопке «Пауза» в App Store. А чтобы отменить процесс полностью, удерживайте иконку на домашнем экране, после чего выберите отмену обновления.
Как запретить обновление
К сожалению, iOS и iPadOS не позволяют запретить обновление отдельных приложений, но можно отключить автоапдейт и обновлять нужные приложения точечно вручную. Для этого откройте «Настройки» → «Приложения» → App Store и выключите тумблер «Обновление ПО».
Чуть ниже в блоке «Сотовые данные» можно выключить либо ограничить обновление приложений без подключения к Wi-Fi.
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