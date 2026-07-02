Как отменить обновление приложения на iPhone и iPad. А можно вообще запретить!

Принято считать, что обновление это всегда хорошо: исправляются ошибки, усиливается безопасность, добавляются новые функции и так далее. Однако на практике не всё так хорошо. С исправлением старых ошибок порой завозят другие, более неприятные, а некоторые новые функции даже не хочется получать. Кроме того, обновлять приложение прямо сейчас может быть просто неудобно: например, у вас плохой интернет, а апдейт весит 0,5 Гб, или же утилитой нужно воспользоваться прямо сейчас.Если оно уже запущено, то есть два варианта: поставить на паузу ради экономии трафика или вовсе прекратить апдейт ради сохранения текущей версии.Чтобы поставить на паузу, просто тапните по иконке обновляющегося приложения на рабочем столе или по кнопке «Пауза» в App Store. А чтобы отменить процесс полностью, удерживайте иконку на домашнем экране, после чего выберите отмену обновления.К сожалению, iOS и iPadOS не позволяют запретить обновление отдельных приложений, но можно отключить автоапдейт и обновлять нужные приложения точечно вручную. Для этого откройте «Настройки» → «Приложения» → App Store и выключите тумблер «Обновление ПО».Чуть ниже в блоке «Сотовые данные» можно выключить либо ограничить обновление приложений без подключения к Wi-Fi.