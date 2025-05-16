Как отменить подписку на iPhone и iPad

Недавно Apple проиграла суд в США по делу, в котором ее обвиняли в монопольном положении. Всё из-за собственной платежной системы в App Store, через которую совершаются покупки внутри приложений и подключаются подписки.
- Откройте «Настройки»
- Нажмите на свое имя
- Выберите «Подписки»
- Возможно потребуется ввести пароль или отсканировать палец/лицо.
Здесь можно увидеть все активные подписки — как пробные, так и платные. Чтобы отключить ненужную, нажмите на нее и выберите соответствующую опцию.
Кстати, имейте в виду: чтобы не забыть отключить пробную подписку после истечения бесплатного периода, зайдите в этот раздел и отключите ее сразу после подключения. Пробный период не отменится и будет действовать в течение оговоренного срока, а деньги по его окончанию точно не спишутся. Это лучше, чем ставить напоминания.
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