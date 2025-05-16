Как отменить подписку на iPhone и iPad

Олег

Подписка


Недавно Apple проиграла суд в США по делу, в котором ее обвиняли в монопольном положении. Всё из-за собственной платежной системы в App Store, через которую совершаются покупки внутри приложений и подключаются подписки.

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Несмотря на большую комиссию, которую Apple взимает с таких платежей, просматривать все подписки в одном месте — это удобно, как ни крути. Вместо того, чтобы ходить по разным приложениям и аккаунтам, можно зайти в один раздел и откорректировать все что вам требуется:

  • Откройте «Настройки»
  • Нажмите на свое имя
  • Выберите «Подписки»
  • Возможно потребуется ввести пароль или отсканировать палец/лицо.
iOS

Здесь можно увидеть все активные подписки — как пробные, так и платные. Чтобы отключить ненужную, нажмите на нее и выберите соответствующую опцию.

Кстати, имейте в виду: чтобы не забыть отключить пробную подписку после истечения бесплатного периода, зайдите в этот раздел и отключите ее сразу после подключения. Пробный период не отменится и будет действовать в течение оговоренного срока, а деньги по его окончанию точно не спишутся. Это лучше, чем ставить напоминания. 

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