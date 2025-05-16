Как отменить подписку на iPhone и iPad

Недавно Apple проиграла суд в США по делу , в котором ее обвиняли в монопольном положении. Всё из-за собственной платежной системы в App Store, через которую совершаются покупки внутри приложений и подключаются подписки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте «Настройки»

Нажмите на свое имя

Выберите «Подписки»

Возможно потребуется ввести пароль или отсканировать палец/лицо.

Несмотря на большую комиссию, которую Apple взимает с таких платежей, просматривать все подписки в одном месте — это удобно, как ни крути. Вместо того, чтобы ходить по разным приложениям и аккаунтам, можно зайти в один раздел и откорректировать все что вам требуется:Здесь можно увидеть все активные подписки — как пробные, так и платные. Чтобы отключить ненужную, нажмите на нее и выберите соответствующую опцию.Кстати, имейте в виду: чтобы не забыть отключить пробную подписку после истечения бесплатного периода, зайдите в этот раздел и отключите ее сразу после подключения. Пробный период не отменится и будет действовать в течение оговоренного срока, а деньги по его окончанию точно не спишутся. Это лучше, чем ставить напоминания.