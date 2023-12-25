Как отменить последнее действие на iPhone одним жестом

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В iOS довольно давно присутствует очень недооцененная опция, которая позволяет отменить случайное действие. Например, вы печатали текст, потом выделили его, чтобы скопировать, но случайно коснулись клавиши удаления и всё пропало — одним жестом можно вернуть текст обратно. Аналогичным образом можно отменить или откатить различные действия в системе.



Для активации отмены последнего действия достаточно просто встряхнуть iPhone. На экране появится табличка — подтвердите отмену, и всё вернется как было.



