Как отменить последнее действие на iPhone одним жестом

Олег

iPhone
Фото: Unsplash


В iOS довольно давно присутствует очень недооцененная опция, которая позволяет отменить случайное действие. Например, вы печатали текст, потом выделили его, чтобы скопировать, но случайно коснулись клавиши удаления и всё пропало — одним жестом можно вернуть текст обратно. Аналогичным образом можно отменить или откатить различные действия в системе.

Для активации отмены последнего действия достаточно просто встряхнуть iPhone. На экране появится табличка — подтвердите отмену, и всё вернется как было.

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iOS

Обычно эта опция включена по умолчанию, но если встряхивание не срабатывает, активируйте его в «Настройках»: откройте «Универсальный доступ» → «Касание» и включите тумблер «Встряхивание для отмены». 

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