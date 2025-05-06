Как отправить человеку ссылку на конкретный текст в статье с iPhone, iPad и Mac

Компания Apple незаметно для многих добавила возможность делиться не просто ссылками на понравившиеся статьи в интернете, но и сразу подсвечивать те места в тексте, которые вам особенно понравились. Это можно легко сделать с айфона, айпада или макбука, если воспользоваться нативным браузером Safari.
На iPhone / iPad:
- Откройте нужную вам статью в Safari
- Найдите и выделите часть текста долгим тапом по нему
- Во всплывающем меню найдите кнопку «Скопировать ссылку с выделением»
- Отправьте ссылку собеседнику — у него она откроется вот в таком виде:
На macOS:
- Откройте нужную вам статью в Safari
- Найдите и выделите часть текста
- Щелкните на нее правой кнопкой мыши
- Выберите «Скопировать ссылку на выделенное»
- Отправьте ссылку собеседнику.