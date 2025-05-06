Как отправить человеку ссылку на конкретный текст в статье с iPhone, iPad и Mac

Олег

iPhone


Компания Apple незаметно для многих добавила возможность делиться не просто ссылками на понравившиеся статьи в интернете, но и сразу подсвечивать те места в тексте, которые вам особенно понравились. Это можно легко сделать с айфона, айпада или макбука, если воспользоваться нативным браузером Safari.

На iPhone / iPad:
  • Откройте нужную вам статью в Safari
  • Найдите и выделите часть текста долгим тапом по нему
  • Во всплывающем меню найдите кнопку «Скопировать ссылку с выделением»
iOS
  • Отправьте ссылку собеседнику — у него она откроется вот в таком виде:
iOS


На macOS:
  • Откройте нужную вам статью в Safari
  • Найдите и выделите часть текста
  • Щелкните на нее правой кнопкой мыши
  • Выберите «Скопировать ссылку на выделенное»
  • Отправьте ссылку собеседнику. 
macOS

2
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Комментарии

tellurian
+2349
tellurian
В вашем приложении тоже работает :)
Сегодня в 14:32
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