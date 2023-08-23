Как отправить фото в хорошем качестве через WhatsApp

В последние пару лет WhatsApp проводит активную работу над ошибками и стремительно наращивает функциональность, догоняя Telegram и других конкурентов. Среди прочего, недавно в мессенджере появилась возможность отправить фото без потери качества — ранее любые картинки сильно сжимались и смотреть их было зачастую неприятно.
Чтобы отправить фото без сжатия в вацапе:
- Откройте WhatsApp и выберите нужный чат
- Нажмите на «+» в нижнем углу → «Фото/видео»
- Выберите нужное фото из медиатеки
- Вверху экрана нажмите на кнопку HD
- Поставьте галочку на пункт «HD-качество» → «Готово»
- Отправьте фото.
Готово! Картинка, отправленная без потери качества, будет отмечена в чате значком HD.
При использовании функции фото всё равно немного сжимается, но при этом сохраняет изначальное разрешение и визуально выглядит неотличимо от оригинала.