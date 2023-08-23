Как отправить фото в хорошем качестве через WhatsApp

Олег

WhatsApp


В последние пару лет WhatsApp проводит активную работу над ошибками и стремительно наращивает функциональность, догоняя Telegram и других конкурентов. Среди прочего, недавно в мессенджере появилась возможность отправить фото без потери качества — ранее любые картинки сильно сжимались и смотреть их было зачастую неприятно.

Чтобы отправить фото без сжатия в вацапе:

  • Откройте WhatsApp и выберите нужный чат
  • Нажмите на «+» в нижнем углу → «Фото/видео»
  • Выберите нужное фото из медиатеки
WhatsApp
  • Вверху экрана нажмите на кнопку HD
  • Поставьте галочку на пункт «HD-качество» → «Готово»
  • Отправьте фото.
WhatsApp

Готово! Картинка, отправленная без потери качества, будет отмечена в чате значком HD.

WhatsApp

При использовании функции фото всё равно немного сжимается, но при этом сохраняет изначальное разрешение и визуально выглядит неотличимо от оригинала. 

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Комментарии

John Doe
+628
John Doe
В WhatsApp и так можно было отправлять фото без всякого изменения качества, для этого нужно отправлять его не как фото, а как документ.
49 секунд назад
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