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Как отправить обычную СМС с iPhone, если мешает iMessage

Олег

Сообщения

В России крайне популярны мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber, в том числе и на iPhone. Возможно, именно поэтому россияне почти не используют нативный мессенджер от Apple — iMessage. Более того, иногда он только мешает.

Приложение «Сообщения» в iOS устроено довольно хитро: оно совмещает в себе функции iMessage и обычных СМС-сообщений. По умолчанию устройство всеми средствами «старается» отправить сообщение именно через iMessage, и позволяет отослать СМС только в том случае, если iMessage у получателя отсутствует.

1. Как отличить

Различить СМС и iMessage в приложении «Сообщения» довольно просто — по цвету. Всё, что касается СМС, отмечается зеленым, а iMessage — голубым. Цветовая дифференциация применяется к облачкам сообщений и интерфейсу написания. 

Сообщения

Чтобы отправить обычное СМС, вам нужно выбрать номер получателя, написанный зеленым шрифтом. Если же хотите отослать бесплатное сообщение в iMessage — выбирайте «синего» адресата.

2. Когда iMessage мешает

Однако бывает, что система совсем никак не дает отправить обычную СМС-ку: даже при выборе зеленой строки получателя, приложение всё равно пытается отправлять iMessage. Гарантированный выход только один: временно отключить iMessage, а потом включить его обратно.

  • Откройте «Настройки» → «Сообщения»
  • Выключите тумблер iMessage и подождите несколько секунд, чтобы изменения применились
  • Полностью закройте приложение «Сообщения».
Сообщения

Готово! Теперь можно попробовать отправить СМС снова — на этот раз всё должно получиться. Учитывайте, что с недавних пор активация iMessage в России платная; при его включении операторы берут около 10-20 рублей за отправку сообщения активации. 

Есть еще один неочевидный вариант отправки СМС вместо iMessage: можно временно отключить на iPhone доступ к интернету, а после этого отправить сообщение iMessage. Смартфон попытается это сделать, а после безуспешной отправки iMessage может предложить вам отослать сообщение посредством СМС. Правда, этот способ работает не всегда. 

Кстати, ранее мы рассказали, как починить iMessage и FaceTime, если они не работают. 

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