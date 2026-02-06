Как отправить обычную СМС с iPhone, если мешает iMessage





Нативный мессенджер от Apple не особо популярен в России и близлежащих странах. При этом он глубоко встроен в iOS и порой сложно отличить, где обычная СМС по сотовой сети, а где iMessage. Или еще хуже: в момент отсутствия интернета пытаешься отправить простую СМС-ку, а айфон упрямо превращает ее в iMessage и пишет ошибку отправки. Почему это так работает и что можно сделать?

Почему возникает проблема

Как отличить СМС от iMessage

Как обойти iMessage один раз

Отключить интернет на iPhone вручную (например, активировать авиарежим)

Отправить сообщение iMessage

Смартфон покажет ошибку отправки

Нажмите красную букву «i» рядом с сообщением

Выберите «Отправить как SMS/MMS».

Также можно при включенном интернете отправить сообщение iMessage, а потом очень быстро удерживать его и выбрать пункт «Отправить как СМС». Однако это «окошко» доступно менее секунды, пока сообщение не успело доставиться в мессенджер.

Как совсем отключить iMessage

Откройте «Настройки» → «Все приложения»

Найдите «Сообщения»

Выключите тумблер iMessage.

Как совместить iMessage и СМС

Откройте «Настройки» → «Все приложения»

Найдите там «Сообщения»

Рядом с тумблером нажмите «Отправка/прием»

Уберите галочку с номера телефона, поставьте ее на email

Сделайте то же самое с FaceTime.

Всё из-за полуавтоматической привязки номера телефона к аккаунту Apple. Когда вы вставляете сим-карту в iPhone, система сразу предлагает активировать iMessage и FaceTime, но не уточняет, что активация будет именно на номер телефона. Если вы соглашаетесь, то с симки отправляется СМС-активация на зарубежный сервер Apple (некоторые сотовые операторы теперь взимают плату за это), а ваш номер становится логином в iMessage и FaceTime.Казалось бы, система аналогична Telegram и другим популярным мессенджерам, но на практике именно iMessage создает неудобства. Он не имеет отдельного приложения или раздела и интегрирован в приложение «Сообщения». По сути, и СМС, и iMessage летают в одном интерфейсе. Это априори не может не создавать путаницу.В итоге получается, что если у отправителя и у получателя iPhone и оба активировали iMessage на свой номер, то iOS будет всеми силами стараться отправить сообщение именно через мессенджер. В случае, если у одной из сторон нет интернета, процесс передачи информации превращается в мучение.Пожалуй, это самый простой вопрос в отношении iMessage. Apple дифференцировала два типа сообщений по цветам: зеленый — это отправка по сотовой сети, а голубой — отправка через iMessage. Различие работает как в цвете подложки сообщений (пузырей), так и в окрашивании имени / номера в строке отправителя и получателя.К слову, логика тут довольно странная: иконка приложения мессенджера зеленого цвета, а отправка через него — синяя. При этом на Android обычные СМС зачастую как раз синие, то есть у пользователей разных ОС может возникнуть недопонимание даже на этапе попыток различить тип сообщения.Помимо этого, после выбора получателя в поле ввода сообщения серым шрифтом будет написано SMS либо iMessage.Допустим, вы не против iMessage и периодически пользуетесь им, но прямо сейчас в текущей ситуации хотите отправить именно СМС по сотовой сети — из-за отсутствия интернета или по иным причинам. Это можно сделать следующим образом:Есть еще один способ — можно отключить iMessage в настройках iOS, отправить СМС-сообщение, а потом включить службу обратно. Однако тут есть подводный камень: как я писал выше,, а значит каждое их включение обойдется вам в копеечку.Возможно, в вашем окружении нет никого, кто пользуется iMessage, и мессенджер просто мешает вам жить, не принося никакого профита. Тогда самым логичным вариантом будет полностью отключить его и забыть о неудобствах:Теперь все исходящие сообщения внутри этой утилиты будут отправляться исключительно как СМС по сотовой сети. Учтите, что с этого момента другие пользователи iPhone не смогут прислать вам сообщение через iMessage — они будут видеть ошибку отправки.Пожалуй, самый оптимальный вариант. Он возможен благодаря тому, что iMessage и FaceTime умеют работать не только по номеру телефона, но и по email. То есть, сервисы используют адрес электронной почты как логин, и общаться можно с его использованием, не задействуя свой номер телефона. При этом отправка с использованием номера всегда будет как обычная СМС.По умолчанию ваш основной email-адрес Apple ID используется как логин и для iMessage / FaceTime, нужно только отключить номер телефона:Готово! Теперь с вами могут связаться по iMessage с помощью email-адреса вместо номера телефона. Если вы отправите кому-то сообщение, то у человека отобразится ваш email в качестве логина. Добавить дополнительные адреса email можно в профиле Apple ID в строке «Вход и безопасность» → блок «E-mail и номера телефонов».