Как отправить обычную СМС с iPhone, если мешает iMessage

Нативный мессенджер от Apple не особо популярен в России и близлежащих странах. При этом он глубоко встроен в iOS и порой сложно отличить, где обычная СМС по сотовой сети, а где iMessage. Или еще хуже: в момент отсутствия интернета пытаешься отправить простую СМС-ку, а айфон упрямо превращает ее в iMessage и пишет ошибку отправки. Почему это так работает и что можно сделать?
- Почему возникает проблема
- Как отличить СМС от iMessage
- Как обойти iMessage один раз
- Как совсем отключить iMessage
- Как совместить iMessage и СМС.
Почему возникает проблемаВсё из-за полуавтоматической привязки номера телефона к аккаунту Apple. Когда вы вставляете сим-карту в iPhone, система сразу предлагает активировать iMessage и FaceTime, но не уточняет, что активация будет именно на номер телефона. Если вы соглашаетесь, то с симки отправляется СМС-активация на зарубежный сервер Apple (некоторые сотовые операторы теперь взимают плату за это), а ваш номер становится логином в iMessage и FaceTime.
Казалось бы, система аналогична Telegram и другим популярным мессенджерам, но на практике именно iMessage создает неудобства. Он не имеет отдельного приложения или раздела и интегрирован в приложение «Сообщения». По сути, и СМС, и iMessage летают в одном интерфейсе. Это априори не может не создавать путаницу.
В итоге получается, что если у отправителя и у получателя iPhone и оба активировали iMessage на свой номер, то iOS будет всеми силами стараться отправить сообщение именно через мессенджер. В случае, если у одной из сторон нет интернета, процесс передачи информации превращается в мучение.
Как отличить СМС от iMessageПожалуй, это самый простой вопрос в отношении iMessage. Apple дифференцировала два типа сообщений по цветам: зеленый — это отправка по сотовой сети, а голубой — отправка через iMessage. Различие работает как в цвете подложки сообщений (пузырей), так и в окрашивании имени / номера в строке отправителя и получателя.
К слову, логика тут довольно странная: иконка приложения мессенджера зеленого цвета, а отправка через него — синяя. При этом на Android обычные СМС зачастую как раз синие, то есть у пользователей разных ОС может возникнуть недопонимание даже на этапе попыток различить тип сообщения.
Помимо этого, после выбора получателя в поле ввода сообщения серым шрифтом будет написано SMS либо iMessage.
Как обойти iMessage один разДопустим, вы не против iMessage и периодически пользуетесь им, но прямо сейчас в текущей ситуации хотите отправить именно СМС по сотовой сети — из-за отсутствия интернета или по иным причинам. Это можно сделать следующим образом:
- Отключить интернет на iPhone вручную (например, активировать авиарежим)
- Отправить сообщение iMessage
- Смартфон покажет ошибку отправки
- Нажмите красную букву «i» рядом с сообщением
- Выберите «Отправить как SMS/MMS».
Также можно при включенном интернете отправить сообщение iMessage, а потом очень быстро удерживать его и выбрать пункт «Отправить как СМС». Однако это «окошко» доступно менее секунды, пока сообщение не успело доставиться в мессенджер.
Есть еще один способ — можно отключить iMessage в настройках iOS, отправить СМС-сообщение, а потом включить службу обратно. Однако тут есть подводный камень: как я писал выше, активация iMessage и FaceTime у многих российских операторов платная, а значит каждое их включение обойдется вам в копеечку.
Как совсем отключить iMessageВозможно, в вашем окружении нет никого, кто пользуется iMessage, и мессенджер просто мешает вам жить, не принося никакого профита. Тогда самым логичным вариантом будет полностью отключить его и забыть о неудобствах:
- Откройте «Настройки» → «Все приложения»
- Найдите «Сообщения»
- Выключите тумблер iMessage.
Теперь все исходящие сообщения внутри этой утилиты будут отправляться исключительно как СМС по сотовой сети. Учтите, что с этого момента другие пользователи iPhone не смогут прислать вам сообщение через iMessage — они будут видеть ошибку отправки.
Как совместить iMessage и СМСПожалуй, самый оптимальный вариант. Он возможен благодаря тому, что iMessage и FaceTime умеют работать не только по номеру телефона, но и по email. То есть, сервисы используют адрес электронной почты как логин, и общаться можно с его использованием, не задействуя свой номер телефона. При этом отправка с использованием номера всегда будет как обычная СМС.
По умолчанию ваш основной email-адрес Apple ID используется как логин и для iMessage / FaceTime, нужно только отключить номер телефона:
- Откройте «Настройки» → «Все приложения»
- Найдите там «Сообщения»
- Рядом с тумблером нажмите «Отправка/прием»
- Уберите галочку с номера телефона, поставьте ее на email
- Сделайте то же самое с FaceTime.
Готово! Теперь с вами могут связаться по iMessage с помощью email-адреса вместо номера телефона. Если вы отправите кому-то сообщение, то у человека отобразится ваш email в качестве логина. Добавить дополнительные адреса email можно в профиле Apple ID в строке «Вход и безопасность» → блок «E-mail и номера телефонов».