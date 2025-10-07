Как отправить посылку через Wildberries и сколько это стоит. Да, так можно!





Наряду с классической «Почтой России» в стране в последние годы набирали популярность альтернативные сервисы доставки посылок. Появились и развились большие транспортные службы, перевозящие посылки по всей стране, а также локальные супербыстрые доставки в пределах города или региона. В некоторых местах можно даже передать «узелок» с водителем междугороднего автобуса.

В чем плюс WB Track

Отделения почты и тем более СДЭКа сегодня есть зачастую только в районных центрах, либо более-менее заметных поселках. А пункт выдачи маркетплейса, скорее всего, там будет. График работы. Обычно у WB он более гибкий, чем у транспортных компаний, а еще на ПВЗ нет выходных. Это минус для работников, но очевидный плюс для пользователей — отправить или забрать посылку можно до глубокого вечера.

Подводные камни WB Track

Никакой налички или терминала: оплата принимается только с профиля Wildberries (с «WB Кошелька» либо привязанной карты), причем с подтвержденного через «Госуслуги». Скорее всего, таким образом маркетплейс решил вопрос идентификации отправителей, которую требует законодательство. Упаковка. На ПВЗ вам выдадут только брендированный пакетик, всё остальное требуется с вас. Коробка, упаковочные материалы вроде пупырки или бумаги — всё это придется взять с собой.

Какие ограничения WB Track

WB утверждает, что при повреждении посылки по вине перевозчика отправителю будет выплачена компенсация «в пределах объявленной стоимости». Стоит учесть, что поддержка маркетплейса зачастую отвечает долго, либо не отвечает вовсе, и почти всегда шаблонно — возможно, с посылками будет так же. Оплата. Только с подтвержденного через «Госуслуги» кошелька WB, либо с привязанной к профилю карты. Возможности оплаты при получении либо оплаты получателем пока нет.

Как отправить через WB Track

Принесите посылку в ПВЗ в открытом виде

Сотрудник проверит содержимое и поможет оформить отправку

Получите пакет из трех доступных размеров и упакуйте в него.

Как отследить и получить посылку

Сколько стоит отправка через WB Track

будет стоить 356 рублей за тот же размер (почта ~480 рублей, СДЭК ~780 рублей) Владивосток — Москва уже обойдется 820 рублей (почта ~1000 рублей, СДЭК ~1200 рублей).

