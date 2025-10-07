Как отправить посылку через Wildberries и сколько это стоит. Да, так можно!

Наряду с классической «Почтой России» в стране в последние годы набирали популярность альтернативные сервисы доставки посылок. Появились и развились большие транспортные службы, перевозящие посылки по всей стране, а также локальные супербыстрые доставки в пределах города или региона. В некоторых местах можно даже передать «узелок» с водителем междугороднего автобуса.
В чем плюс WB Track
В первую очередь, для многих россиян такой способ будет гораздо привычнее и нативнее, чем традиционные отправки. Просто потому, что ПВЗ человек посещает во много раз чаще, чем отделение «Почты» или СДЭКа. Вы помните, когда в последний раз вообще там были?
В числе других преимуществ:
- Сеть ПВЗ. Отделения почты и тем более СДЭКа сегодня есть зачастую только в районных центрах, либо более-менее заметных поселках. А пункт выдачи маркетплейса, скорее всего, там будет.
- График работы. Обычно у WB он более гибкий, чем у транспортных компаний, а еще на ПВЗ нет выходных. Это минус для работников, но очевидный плюс для пользователей — отправить или забрать посылку можно до глубокого вечера.
- Документы. При отправке и получении не требуется иметь при себе паспорт и другие документы, а также не нужно получать одноразовые СМС-коды. Нужен только смартфон с приложением WB.
- Логистика. Фура с посылками заезжает на ПВЗ каждый день, а зачастую даже несколько раз в день.
Подводные камни WB Track
Однако без минусов не бывает. На мой взгляд, они следующие:
- Ошибки. Сервис новый, процессы по обработке именно пользовательских посылок еще не отлажены, а значит неизбежны ошибки и сбои в первое время. Может быть, ваша посылка даже потеряется или заедет не туда. Стоит быть готовым к разным вариантам, пока коллектив не отточит весь алгоритм.
- Размер посылок. Прямо сейчас WB Track не принимает большие и тяжелые посылки — отправить через ПВЗ можно только что-то компактное. Подробнее о размерах и расценках будет ниже.
- Оплата. Никакой налички или терминала: оплата принимается только с профиля Wildberries (с «WB Кошелька» либо привязанной карты), причем с подтвержденного через «Госуслуги». Скорее всего, таким образом маркетплейс решил вопрос идентификации отправителей, которую требует законодательство.
- Упаковка. На ПВЗ вам выдадут только брендированный пакетик, всё остальное требуется с вас. Коробка, упаковочные материалы вроде пупырки или бумаги — всё это придется взять с собой.
Какие ограничения WB Track
На сайте процедура выглядит максимально просто, но сначала об условиях и ограничениях:
- Габариты. На выбор всего три варианта пакетов: 16х25 см, 25х40 см, 45х65 см. Максимальный вес посылки — 25 кг.
- Содержимое. Нельзя отправлять запрещенные законом и опасные предметы: оружие, наркотики, баллоны под давлением, яды, табак, скоропортящиеся продукты. Список неполный, вот тут можно свериться.
- Гарантии. WB утверждает, что при повреждении посылки по вине перевозчика отправителю будет выплачена компенсация «в пределах объявленной стоимости». Стоит учесть, что поддержка маркетплейса зачастую отвечает долго, либо не отвечает вовсе, и почти всегда шаблонно — возможно, с посылками будет так же.
- Оплата. Только с подтвержденного через «Госуслуги» кошелька WB, либо с привязанной к профилю карты. Возможности оплаты при получении либо оплаты получателем пока нет.
Как отправить через WB Track
Ничего заранее оформлять или регистрировать не придется:
- Принесите посылку в ПВЗ в открытом виде
- Сотрудник проверит содержимое и поможет оформить отправку
- Получите пакет из трех доступных размеров и упакуйте в него.
Поскольку есть максимальный лимит по весу, то посылку явно будут взвешивать перед отправкой. Могут ли попросить доплату за большой вес — пока неизвестно.
Как отследить и получить посылкуПосле отправки посылка появится в приложении Wildberries и будет отслеживаться, как обычный товар. Здесь стоит напомнить, что качественного отслеживания у WB как такового больше нет: вы не видите, какой город или пункт сортировки проезжает груз, а можете лишь наблюдать обезличенные этапы доставки. То есть, понять, где именно находится ваша вещь, будет невозможно.
Когда посылка доедет, в приложении появится QR-код для ее получения. Выдача происходит аналогично любому другому заказанному товару.
Сколько стоит отправка через WB Track
На сайте сервиса указано, что стоимость отправки начинается со 150 рублей, но всё будет зависеть от расстояния, и еще немножко — от габаритов. К примеру:
- Крым — Краснодарский край посылка 25х40 см обойдется в 275 рублей (почта ~470 рублей, СДЭК ~760 рублей),
- Крым — Москва будет стоить 356 рублей за тот же размер (почта ~480 рублей, СДЭК ~780 рублей)
- Владивосток — Москва уже обойдется 820 рублей (почта ~1000 рублей, СДЭК ~1200 рублей).
Возле каждой расчетной цены стоит частица «от»; то есть по факту в ПВЗ ценник может быть другим «по результатам взвешивания и обмера».