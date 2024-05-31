Как отправить сообщение в Telegram с полноэкранным эффектом-анимацией. Есть три ограничения





Только что популярный мессенджер Telegram получил большое обновление 10.13 для iOS и Android. Среди прочего, команда Павла Дурова реализовала фичу, о которой он сам недавно спрашивал у подписчиков своего Telegram-канала. Речь идет об эффектах отправки сообщений.



Подобные эффекты давно есть в iMessage: при отправке можно выбрать из нескольких вариантов локальных либо полноэкранных эффектов. В Telegram всё сделано проще — вы просто выбираете стикер либо эмодзи, и сообщение анимируется именно с ним. Эффект выглядит точно так же, как если бы вы отправили выбранный эмодзи в чат без текста.





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Откройте чат

Наберите текст

Удерживайте кнопку отправки

Выберите один из предложенных эмодзи

Отправляйте.

По умолчанию доступны только 6 вариантов эмодзи-эффектов, но с подпиской Premium открывается полный набор. Это первое ограничение. А второе: если получатель не обновил свой Telegram, то вашей анимации он не увидит, а получит обычное текстовое сообщение. Третье — пока нельзя отправлять сообщения с эффектами в групповые чаты.