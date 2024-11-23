Как отправить «воспоминания» из Google Фото видеофайлом





Раньше приложение предлагало поделиться впечатлениями в формате ссылки. Раньше приложение предлагало поделиться впечатлениями в формате ссылки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для iOS

Для Android

«Воспоминания» — это видеоколлаж из ваших фото. Приложение Google Фото самостоятельно соберет яркие кадры, сверху накинет какую-нибудь музычку и для красоты добавит плавные переходы между снимками. Согласитесь, смотрится это куда эффектнее, чем статичные фото, разбросанные в несколько сообщений.До недавних пор поделиться роликом можно было только через ссылку, которая работала только при наличии установленного Google Фото. Теперь разницы нет пользуется человек сервисом или нет — нарезку можно отправить видеофайлом в любой мессенджер, соцсеть или на электронную почту. Рассказываем, как это сделать на iOS и Android.• Запускаем Google Фото;• Тапаем по вкладке «Воспоминания» и выбираем нарезку для отправки;• Далее иконка «Поделиться»;• Над роликом выбираем «Видео»;• Затем выбираем кому и куда хотим отправить.• Открываем Google Фото;• Затем вкладку «Воспоминание» и нужный ролик;• Во всплывшем меню отмечаем «Поделитесь лучшим фото»;• После загрузки отмечаем контакт и приложение.