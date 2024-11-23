Как отправить «воспоминания» из Google Фото видеофайлом

Раньше приложение предлагало поделиться впечатлениями в формате ссылки.
До недавних пор поделиться роликом можно было только через ссылку, которая работала только при наличии установленного Google Фото. Теперь разницы нет пользуется человек сервисом или нет — нарезку можно отправить видеофайлом в любой мессенджер, соцсеть или на электронную почту. Рассказываем, как это сделать на iOS и Android.
Для iOS
• Запускаем Google Фото;
• Тапаем по вкладке «Воспоминания» и выбираем нарезку для отправки;
• Далее иконка «Поделиться»;
• Над роликом выбираем «Видео»;
• Затем выбираем кому и куда хотим отправить.
Для Android
• Открываем Google Фото;
• Затем вкладку «Воспоминание» и нужный ролик;
• Во всплывшем меню отмечаем «Поделитесь лучшим фото»;
• После загрузки отмечаем контакт и приложение.