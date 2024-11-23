Как отправить «воспоминания» из Google Фото видеофайлом

Артем
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Раньше приложение предлагало поделиться впечатлениями в формате ссылки.

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«Воспоминания» — это видеоколлаж из ваших фото. Приложение Google Фото самостоятельно соберет яркие кадры, сверху накинет какую-нибудь музычку и для красоты добавит плавные переходы между снимками. Согласитесь, смотрится это куда эффектнее, чем статичные фото, разбросанные в несколько сообщений. 

До недавних пор поделиться роликом можно было только через ссылку, которая работала только при наличии установленного Google Фото. Теперь разницы нет пользуется человек сервисом или нет — нарезку можно отправить видеофайлом в любой мессенджер, соцсеть или на электронную почту. Рассказываем, как это сделать на iOS и Android.

Для iOS


• Запускаем Google Фото;
• Тапаем по вкладке «Воспоминания» и выбираем нарезку для отправки;
• Далее иконка «Поделиться»;
• Над роликом выбираем «Видео»;
• Затем выбираем кому и куда хотим отправить.

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Для Android


• Открываем Google Фото;
• Затем вкладку «Воспоминание» и нужный ролик;
• Во всплывшем меню отмечаем «Поделитесь лучшим фото»;
• После загрузки отмечаем контакт и приложение.

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