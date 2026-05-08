Как отсканировать QR-код, если нет второго устройства

QR-коды распространились как удобный способ перенаправлять пользователей на сайты или каналы, а также оплаты товаров или услуг. Обычную ссылку в офлайне кликнуть невозможно, а распечатанный или показанный на дисплее QR-код служит мостиком между онлайн и реальным миром.

Для iOS / iPadOS. В современных версиях ОС от Apple отсканировать QR-код можно удержанием пальца на нем. Сначала сохраните картинку или скриншот с кодом в нативную медиатеку, а потом откройте его там и подержите палец на QR. Сработать может не с первого раза, но чаще всего девайс распознает код и предлагает действия с ним. Самый распространенный вариант «Открыть в Safari» перенаправит вас в браузер, а далее — в соответствующее приложение.

Для Android. Некоторые оболочки от китайских вендоров имеют отдельную кнопку для распознавания QR-кодов на фото, но по умолчанию даже в чистой системе вроде Pixel Experience или Xperia UI доступен следующий алгоритм: откройте картинку с кодом, нажмите «• • •» и выберите «Google Объектив». Утилита моментально распознает код и предложит варианты действий.

Для всех ОС. Внутри многих приложений есть функция сканирования QR из галереи.

Однако ситуация меняется, если QR-код появляется на экране вашего единственного смартфона или планшета. Как его отсканировать, если камера в том же устройстве? Есть несколько способов:Ну и, разумеется, всегда можно отправить другу перефотографировать код его смартфоном, после чего отсканировать с его устройства своим.