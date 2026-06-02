Как передавать файлы со смартфонов Xiaomi на iPhone через AirDrop
Фото Magnific
Благодаря обновлению Quick Share в HyperOS 3 смартфоны Xiaomi теперь поддерживают отправку и приём файлов по технологии AirDrop от Apple. Функция работает аналогично тому, как это реализовано на Google Pixel и Samsung Galaxy. Для успешной передачи необходимо, чтобы владелец iPhone временно открыл доступ для всех, а само устройство находилось рядом.
Как передавать файлы через AirDrop:
1. Подготовьте iPhone
Попросите владельца iPhone открыть «Пункт управления» (свайп сверху вниз от правого края), нажать и удерживать блок с сетевыми переключателями (Wi‑Fi, Bluetooth, AirDrop), затем выбрать AirDrop и установить режим «Для всех на 10 минут». Без этого ваше устройство Xiaomi не сможет увидеть iPhone.
2. Откройте Quick Share на Xiaomi
На смартфоне Xiaomi с HyperOS3 откройте меню «Поделиться» (например, в галерее выделите фото и нажмите кнопку «Поделиться»). В списке доступных способов выберите Quick Share (или «Быстрая передача», в зависимости от локализации). Убедитесь, что Bluetooth и Wi‑Fi включены.
3. Передайте файлы
В окне Quick Share дождитесь появления устройства iPhone в списке доступных. Нажмите на него. На iPhone появится запрос на приём файла — владелец должен подтвердить его. После этого начнётся передача.
4. Отключите временный доступ
После завершения передачи владелец iPhone может вернуть режим AirDrop на «Только контакты» или «Выключено», чтобы ограничить видимость. Само приложение Quick Share на Xiaomi не требует дополнительной настройки.
Проверить, работает ли ваш смартфон на актуальной версии HyperOS 3, можно несколькими способами. Самый быстрый и надёжный: «Настройки» → «О телефоне» → «Версия ОС». Там же можно вручную запустить проверку обновлений, нажав на текущую версию HyperOS и выбрав «Проверить наличие обновлений». Если цифры 3 в номере сборки нет, а доступные обновления не устанавливаются, стоит воспользоваться приложением MemeOS Enhancer (оно же HyperOS Updater) из Google Play. Эта бесплатная утилита не только отображает актуальный статус вашей прошивки, но и показывает, получит ли ваш телефон обновление до HyperOS 3 в будущем (и на какой базе — Android 16 или Android 15).
