Как переименовать аккаунты в приложении «Почта» на iPhone и iPad

Олег

Почта


Компания Apple встроила в iOS и iPadOS приложение «Почта», которое позволяет работать с email прямо «из коробки», без скачивания стороннего профильного софта. Многие пользователи так и поступают — тем более, что нативный «яблочный» почтовый клиент очень прост и минималистичен.

Однако в процессе добавления email-ящиков вы можете пропустить момент назначения имен для них. Как результат, в списке аккаунтов будет несколько одинаковых строк Gmail, Yandex или Outlook — невозможно понять, в какой именно нужно заходить. К счастью, ящики допольно просто персонализируются даже после их добавления на устройство.

Как переименовать почтовые ящики на iPhone/iPad:
  • Откройте «Настройки» → «Почта»
  • Выберите строку «Учетные записи»
Почта
  • Тапните на нужный аккаунт, а потом на строку «Уч.запись» 
  • Сотрите содержимое поля «Описание» и введите узнаваемое имя для ящика
  • Нажмите «Готово».
Почта

Теперь этот процесс нужно проделать со всеми аккаунтами в списке. Мне самому удобнее, когда описание аккаунта совпадает с адресом email-ящика. Возможно, такой вариант подойдет и вам. 

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