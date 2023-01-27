Как переименовать аккаунты в приложении «Почта» на iPhone и iPad

Откройте «Настройки» → «Почта»

Выберите строку «Учетные записи»

Тапните на нужный аккаунт, а потом на строку «Уч.запись»

Сотрите содержимое поля «Описание» и введите узнаваемое имя для ящика

Нажмите «Готово».

Компания Apple встроила в iOS и iPadOS приложение «Почта», которое позволяет работать с email прямо «из коробки», без скачивания стороннего профильного софта. Многие пользователи так и поступают — тем более, что нативный «яблочный» почтовый клиент очень прост и минималистичен.Однако в процессе добавления email-ящиков вы можете пропустить момент назначения имен для них. Как результат, в списке аккаунтов будет несколько одинаковых строк Gmail, Yandex или Outlook — невозможно понять, в какой именно нужно заходить. К счастью, ящики допольно просто персонализируются даже после их добавления на устройство.Теперь этот процесс нужно проделать со всеми аккаунтами в списке. Мне самому удобнее, когда описание аккаунта совпадает с адресом email-ящика. Возможно, такой вариант подойдет и вам.