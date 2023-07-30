Как переименовать свои Apple Watch в айфоне

В экосистеме Apple работает автоматическая система присвоения названий всем подключенным устройствам. Чаще всего система берет имя, которое указано в Apple ID пользователя, и приписывает его в скобках к наименованию устройства, например, Apple Watch (Олег).
Однако вам может быть не по душе такое название, и его довольно легко изменить. Вот что нужно сделать:
- Откройте приложение Watch на привязанном iPhone
- В разделе «Мои часы» нажмите «Основные»
- Тапните «Об устройстве»
- Нажмите на строку «Имя» в самом верху списка
- Задайте желаемое название для своих часов
- Нажмите «Готово».
Теперь ваши часы будут отображаться в iOS именно так, как вы хотите.
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