Как переименовать свои Apple Watch в айфоне

Откройте приложение Watch на привязанном iPhone

В разделе «Мои часы» нажмите «Основные»

Тапните «Об устройстве»

Нажмите на строку «Имя» в самом верху списка

Задайте желаемое название для своих часов

Нажмите «Готово».

В экосистеме Apple работает автоматическая система присвоения названий всем подключенным устройствам. Чаще всего система берет имя, которое указано в Apple ID пользователя, и приписывает его в скобках к наименованию устройства, например, Apple Watch (Олег).Однако вам может быть не по душе такое название, и его довольно легко изменить. Вот что нужно сделать:Теперь ваши часы будут отображаться в iOS именно так, как вы хотите.