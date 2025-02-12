Как перенести приложения и другие покупки с одного Apple ID на другой. Эта новая функция

Компания Apple незаметно добавила новую полезную опцию для пользователей двух «яблочных» аккаунтов одновременно. Теперь вы можете объединить историю покупок контента с двух учетных записей на одну, чтобы не переключаться постоянно для загрузки того или иного файла.
Кому это может быть полезно?В основном для тех пользователей, которые когда-то ранее создали второй вспомогательный Apple ID из-за временной блокировки, забытого пароля, для разделения деятельности или доступа к определенным приложениям. Впоследствии доступ к старому Аккаунту Apple вы восстановили, но на новом уже совершили покупки приложений, музыки или роликов, и теперь вынуждены переключаться между учетными записями.
Что именно перенесется?История покупок приложений (в том числе бесплатных), а также музыки, фильмов, телешок и книг. Данные медиатеки, профиль персонализации, социальный профиль и плейлист «Мой год» в приложении Apple Music из дополнительного Аккаунта Apple будут перенесены на основной Аккаунт Apple, если там всего этого не было.
Кроме того, с дополнительного аккаунта на основной перенесется способ оплаты, если он был там добавлен, а также все активные подписки. Если это нежелательно, отмените подписки и удалите привязанный способ оплаты перед процедурой.
При этом не перенесутся данные из хранилиза iCloud, персонализированные рекомендации в App Store, Apple TV, «Книгах» и «Подкастах». Отзывы в App Store, оставленные с дополнительного аккаунта, невозможно будет отредактировать после переноса данных.
Какие ограничения?
Их довольно много, и некоторые уменьшают теоретическую полезность нововведения:
- Функция недоступна для аккаунтов с регионом Великобритания, Индия и любой страны Евросоюза
- Устройство, на котором будет производиться перенос, нужно обновить до последней версии ПО (iOS / iPadOS 18.3.1 на момент публикации)
- Оба аккаунта должны быть для одной и той же страны и региона (да, объединить зарубежные и российские приложения не выйдет)
- На обоих аккаунтах должна быть включена двухфакторная аутентификация
- На них не должно быть семейного доступа или общего доступа к покупкам
- На балансе дополнительного аккаунта (с которого будет перенос) не должно остатка денег
- С момента последней покупки (в том числе бесплатного скачивания) на дополнительной учетке должно пройти не менее 15 дней
- После переноса покупок дополнительный аккаунт (с которого вы переносили) больше не будет доступен для дальнейших покупок в сервисах Apple, то есть фактически станет бесполезным.
Как перенести приложения с одного Apple ID на другойПроцедура несложная. Первый этап:
- На своем iPhone / iPad откройте «Настройки» и нажмите на своё имя
- Тапните на строку «Медиаматериалы и покупки» и нажмите «Выйти»
- Снова тапните на эту строку и выберите «Не [ваше имя]»
- Введите логин и пароль дополнительного Аккаунта Apple.
В результате у вас будет вход сразу в два аккаунта: первый в iCloud, в второй — в разделе «Медаматериалы и покупки». Идем дальше:
- Откройте «Настройки» и нажмите на ваше имя
- Тапните «Медиаматериалы и покупки» → «Просмотреть»
- Найдите строку «Перенос покупок» и убедитесь, что под ней указан верный алгоритм переноса (исходный и конечный аккаунты указаны те, что вам нужно)
- Устройство запросит пароль от основного Apple ID — введите его
- Далее подтвердите перенос данных и выберите, что именно хотите перенести
- Следуйте подсказкам системы для завершения процедуры
- Выйдите из дополнительного аккаунта на всех устройствах Apple.
Готово! Теперь история покупок приложений и другого контента двух аккаунтов объединилась на вашем основном.
Как отменить переносApple предусмотрела возможность «вернуть всё как было». При этом будут отменены все действующие на объединенном аккаунте подписки, а возвращены на дополнительный аккаунт будут только покупки, совершенные с него до переноса. Повторный перенос можно будет сделать не ранее чем через 1 год.
Вот как отменить процедуру:
- На своем iPhone / iPad откройте «Настройки» и нажмите на своё имя
- Тапните «Медиаматериалы и покупки» → «Просмотреть»
- Найдите внизу свой дополнительный Apple ID, с которого ранее произошел перенос и нажмите «Выполнить действие»
- Убедитесь, что всё выбрано верно, и отмените совершенный ранее перенос
- Войдите в дополнительный Аккаунт Apple в разделе «Медиаматериалы и покупки» и пользуйтесь им как раньше.
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