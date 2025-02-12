Как перенести приложения и другие покупки с одного Apple ID на другой. Эта новая функция





Компания Apple незаметно добавила новую полезную опцию для пользователей двух «яблочных» аккаунтов одновременно. Теперь вы можете объединить историю покупок контента с двух учетных записей на одну, чтобы не переключаться постоянно для загрузки того или иного файла. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Кому это может быть полезно?

Что именно перенесется?

Какие ограничения?

Функция недоступна для аккаунтов с регионом Великобритания, Индия и любой страны Евросоюза

Устройство, на котором будет производиться перенос, нужно обновить до последней версии ПО (iOS / iPadOS 18.3.1 на момент публикации)

Оба аккаунта должны быть для одной и той же страны и региона (да, объединить зарубежные и российские приложения не выйдет)

На обоих аккаунтах должна быть включена двухфакторная аутентификация

На них не должно быть семейного доступа или общего доступа к покупкам

На балансе дополнительного аккаунта (с которого будет перенос) не должно остатка денег

С момента последней покупки (в том числе бесплатного скачивания) на дополнительной учетке должно пройти не менее 15 дней

После переноса покупок дополнительный аккаунт (с которого вы переносили) больше не будет доступен для дальнейших покупок в сервисах Apple, то есть фактически станет бесполезным.

Как перенести приложения с одного Apple ID на другой

На своем iPhone / iPad откройте «Настройки» и нажмите на своё имя

Тапните на строку «Медиаматериалы и покупки» и нажмите «Выйти»

Снова тапните на эту строку и выберите «Не [ваше имя]»

Введите логин и пароль дополнительного Аккаунта Apple.

Откройте «Настройки» и нажмите на ваше имя

Тапните «Медиаматериалы и покупки» → «Просмотреть»

Найдите строку «Перенос покупок» и убедитесь, что под ней указан верный алгоритм переноса (исходный и конечный аккаунты указаны те, что вам нужно)

Устройство запросит пароль от основного Apple ID — введите его

Далее подтвердите перенос данных и выберите, что именно хотите перенести

Следуйте подсказкам системы для завершения процедуры

Выйдите из дополнительного аккаунта на всех устройствах Apple.

Как отменить перенос

На своем iPhone / iPad откройте «Настройки» и нажмите на своё имя

Тапните «Медиаматериалы и покупки» → «Просмотреть»

Найдите внизу свой дополнительный Apple ID, с которого ранее произошел перенос и нажмите «Выполнить действие»

Убедитесь, что всё выбрано верно, и отмените совершенный ранее перенос

Войдите в дополнительный Аккаунт Apple в разделе «Медиаматериалы и покупки» и пользуйтесь им как раньше.

В основном для тех пользователей, которые когда-то ранее создали второй вспомогательный Apple ID из-за временной блокировки, забытого пароля, для разделения деятельности или доступа к определенным приложениям. Впоследствии доступ к старому Аккаунту Apple вы восстановили, но на новом уже совершили покупки приложений, музыки или роликов, и теперь вынуждены переключаться между учетными записями.История покупок приложений (в том числе бесплатных), а также музыки, фильмов, телешок и книг. Данные медиатеки, профиль персонализации, социальный профиль и плейлист «Мой год» в приложении Apple Music из дополнительного Аккаунта Apple будут перенесены на основной Аккаунт Apple, если там всего этого не было.Кроме того, с дополнительного аккаунта на основной перенесется способ оплаты, если он был там добавлен, а также все активные подписки. Если это нежелательно, отмените подписки и удалите привязанный способ оплаты перед процедурой.При этомданные из хранилиза iCloud, персонализированные рекомендации в App Store, Apple TV, «Книгах» и «Подкастах». Отзывы в App Store, оставленные с дополнительного аккаунта, невозможно будет отредактировать после переноса данных.Их довольно много, и некоторые уменьшают теоретическую полезность нововведения:Процедура несложная. Первый этап:В результате у вас будет вход сразу в два аккаунта: первый в iCloud, в второй — в разделе «Медаматериалы и покупки». Идем дальше:Готово! Теперь история покупок приложений и другого контента двух аккаунтов объединилась на вашем основном.Apple предусмотрела возможность «вернуть всё как было». При этом будут отменены все действующие на объединенном аккаунте подписки, а возвращены на дополнительный аккаунт будут только покупки, совершенные с него до переноса. Повторный перенос можно будет сделать не ранее чем через 1 год.Вот как отменить процедуру: