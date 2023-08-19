Как добавить любые стикеры из Telegram в WhatsApp на iPhone и Android

Telegram получил свою популярность, в том числе, благодаря обилию способов общения. Именно с него началось повальное увлечение пользователей стикерами, а самих стикеров стало так много, что многие даже не помнят точно, сколько наборов они сохранили.
Однако другие мессенджеры, такие как WhatsApp, не отличаются большим количеством стикеров. К счастью, вы довольно легко можете перенести свои любимые наборы из Telegram в WhatsApp — потребуется несколько минут времени и несложный алгоритм.
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Как перенести стикеры в iOS
- Установите бесплатное приложение Sticker Maker Studio из App Store
- Откройте Telegram и нажмите на строку поиска
- Введите логин @tgtowabot и нажмите на него в выдаче
- Тапните «Начать», и отправьте боту любой стикер из пака, который хотите перенести
- Дождитесь, пока набор скачается; в некоторых случаях бот ставит вас в очередь. Учтите, что наборы, в которых больше 30 стикеров, разбиваются на части из-за ограничения WhatsApp
- Когда бот пришлет вам файл со стикерпаком, нажмите на него
- Выберите «Поделиться» и найдите в списке приложение Sticker Maker
- В Sticker Maker появится окно подтверждения — тапните «Добавить в мою коллекцию» в нижней части экрана
- На следующем экране нажмите «Добавить в WhatsApp» (тут же можно и в iMessage добавить) и подтвердите переход в мессенджер
- Нажмите «Сохранить» — и процесс завершен.
Готово! Теперь можно отправлять любимые стикеры, они будут доступны вам внутри чатов.
Как перенести стикеры в Android
- Скачайте и установите приложение Personal Sticker for WhatsApp
- Откройте Telegram → «Настройки» → «Настройки чатов» → «Стикеры и эмодзи»
- В блоке «Мои наборы» нажмите на «три точки» рядом с нужным паком и выберите «Копировать ссылку»
- Теперь откройте Telegram и введите в поисковую строку @DownloadStickersBot
- Кликните «Начать» и отправьте боту скопированную ссылку
- В ответ бот пришлет вам три ZIP-архива со стикерами — вам нужен ZIP с файлами в формате WEBP
- Нажмите на «три точки» и выберите «Сохранить в загрузки»
- Найдите архив в папке «Загрузки» вашего смартфона и распакуйте его
- Перейдите в приложение Personal Sticker for WhatsApp — оно сразу найдет распакованные стикеры и отобразит их на стартовом экране
- Нажмите «Добавить в WhatsApp» рядом со своим паком и подтвердите добавление набора в мессенджер.
Готово! Стикерпак уже доступен в соответствующей панели чата. Можно пользоваться.