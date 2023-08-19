Как добавить любые стикеры из Telegram в WhatsApp на iPhone и Android





Telegram получил свою популярность, в том числе, благодаря обилию способов общения. Именно с него началось повальное увлечение пользователей стикерами, а самих стикеров стало так много, что многие даже не помнят точно, сколько наборов они сохранили.



Однако другие мессенджеры, такие как WhatsApp, не отличаются большим количеством стикеров. К счастью, вы довольно легко можете перенести свои любимые наборы из Telegram в WhatsApp — потребуется несколько минут времени и несложный алгоритм.





Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Как перенести стикеры в iOS

Установите бесплатное приложение Sticker Maker Studio из App Store

Откройте Telegram и нажмите на строку поиска

Введите логин @tgtowabot и нажмите на него в выдаче

Тапните «Начать», и отправьте боту любой стикер из пака, который хотите перенести

Дождитесь, пока набор скачается; в некоторых случаях бот ставит вас в очередь. Учтите, что наборы, в которых больше 30 стикеров, разбиваются на части из-за ограничения WhatsApp

Когда бот пришлет вам файл со стикерпаком, нажмите на него

Выберите «Поделиться» и найдите в списке приложение Sticker Maker

В Sticker Maker появится окно подтверждения — тапните «Добавить в мою коллекцию» в нижней части экрана

На следующем экране нажмите «Добавить в WhatsApp» (тут же можно и в iMessage добавить) и подтвердите переход в мессенджер

Нажмите «Сохранить» — и процесс завершен.

Как перенести стикеры в Android

Скачайте и установите приложение Personal Sticker for WhatsApp

Откройте Telegram → «Настройки» → «Настройки чатов» → «Стикеры и эмодзи»

В блоке «Мои наборы» нажмите на «три точки» рядом с нужным паком и выберите «Копировать ссылку»

Теперь откройте Telegram и введите в поисковую строку @DownloadStickersBot

Кликните «Начать» и отправьте боту скопированную ссылку

В ответ бот пришлет вам три ZIP-архива со стикерами — вам нужен ZIP с файлами в формате WEBP

Нажмите на «три точки» и выберите «Сохранить в загрузки»

Найдите архив в папке «Загрузки» вашего смартфона и распакуйте его

Перейдите в приложение Personal Sticker for WhatsApp — оно сразу найдет распакованные стикеры и отобразит их на стартовом экране

Нажмите «Добавить в WhatsApp» рядом со своим паком и подтвердите добавление набора в мессенджер.

Готово! Теперь можно отправлять любимые стикеры, они будут доступны вам внутри чатов.Готово! Стикерпак уже доступен в соответствующей панели чата. Можно пользоваться.