Как добавить любые стикеры из Telegram в WhatsApp на iPhone и Android

Олег

Стикеры

Telegram получил свою популярность, в том числе, благодаря обилию способов общения. Именно с него началось повальное увлечение пользователей стикерами, а самих стикеров стало так много, что многие даже не помнят точно, сколько наборов они сохранили.

Однако другие мессенджеры, такие как WhatsApp, не отличаются большим количеством стикеров. К счастью, вы довольно легко можете перенести свои любимые наборы из Telegram в WhatsApp — потребуется несколько минут времени и несложный алгоритм.

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Как перенести стикеры в iOS

  • Установите бесплатное приложение Sticker Maker Studio из App Store
  • Откройте Telegram и нажмите на строку поиска
  • Введите логин @tgtowabot и нажмите на него в выдаче
  • Тапните «Начать», и отправьте боту любой стикер из пака, который хотите перенести
iOS
  • Дождитесь, пока набор скачается; в некоторых случаях бот ставит вас в очередь. Учтите, что наборы, в которых больше 30 стикеров, разбиваются на части из-за ограничения WhatsApp
  • Когда бот пришлет вам файл со стикерпаком, нажмите на него
iOS
  • Выберите «Поделиться» и найдите в списке приложение Sticker Maker
  • В Sticker Maker появится окно подтверждения — тапните «Добавить в мою коллекцию» в нижней части экрана
iOS
  • На следующем экране нажмите «Добавить в WhatsApp» (тут же можно и в iMessage добавить) и подтвердите переход в мессенджер
  • Нажмите «Сохранить» — и процесс завершен.
iOS

Готово! Теперь можно отправлять любимые стикеры, они будут доступны вам внутри чатов.

Как перенести стикеры в Android

  • Скачайте и установите приложение Personal Sticker for WhatsApp
  • Откройте Telegram → «Настройки» → «Настройки чатов» → «Стикеры и эмодзи»
Android
  • В блоке «Мои наборы» нажмите на «три точки» рядом с нужным паком и выберите «Копировать ссылку»
Android
  • Теперь откройте Telegram и введите в поисковую строку @DownloadStickersBot
  • Кликните «Начать» и отправьте боту скопированную ссылку
  • В ответ бот пришлет вам три ZIP-архива со стикерами — вам нужен ZIP с файлами в формате WEBP
Android
  • Нажмите на «три точки» и выберите «Сохранить в загрузки»
  • Найдите архив в папке «Загрузки» вашего смартфона и распакуйте его
Android
  • Перейдите в приложение Personal Sticker for WhatsApp — оно сразу найдет распакованные стикеры и отобразит их на стартовом экране
  • Нажмите «Добавить в WhatsApp» рядом со своим паком и подтвердите добавление набора в мессенджер.
Android

Готово! Стикерпак уже доступен в соответствующей панели чата. Можно пользоваться. 

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