Пароли Safari


В современном мире у любого из нас появилось так много паролей, что запомнить их все не представляется возможным. Как следствие, стали популярны «менеджеры паролей», предлагающие хранить все данные авторизации в одном архиве и получать к ним доступ с помощью только одного мастер-пароля.

Однако далеко не каждому сервису можно доверять свою конфиденциальную информацию. Например, недавние исследования принципа работы LastPass могли подтолкнуть некоторых пользователей этого приложения искать более надежную альтернативу. Для обладателей девайсов Apple ответ лежит на поверхности — это «Связка ключей iCloud». Воспользовавшись инструкцией ниже, Вы сможете перенести свои пароли из любого стороннего менеджера в хранилище Apple при помощи Safari на своем Mac.

Активация «Связки ключей iCloud»
Как убедиться, что она включена:
  • На Mac: пройдите в «Системные настройки» → Apple ID → iCloud → и установите галочку рядом со «Связкой ключей».
  • На iOS/iPadOS: пройдите в «Настройки» → нажмите на своё имя → iCloud → «Связка ключей» → Включить.
Важно: система предложит включить двухфакторную аутентификацию, если она еще не используется, так как это обязательное требование безопасности для работы «Связки ключей iCloud». Следуйте подсказкам системы. 

iOS
macOS

Импорт паролей из CSV-файла
Предполагается, что вы уже экспортировали свои пароли в CSV-файл из стороннего менеджера, и теперь готовы добавить их в «Связку ключей». Сложность состоит в том, что Safari по умолчанию не позволяет импортировать пароли из CSV-файла. Однако можно перенести пароли из Chrome, предварительно импортировав их туда. Для этого:
  • Зайдите в «Настройки» браузера Chrome, выберите пункт «Автозаполнение» → «Пароли»;
  • В строчке «Сохраненные пароли» нажмите три вертикальные точки и выберите «Импорт»;
  • Откроется окно Finder, в котором нужно указать браузеру CSV-файл с паролями.
Подождите, пока все Ваши пароли появятся в списке Chrome. 

Импорт паролей Chrome

Если Вы не видите кнопки «Импорт», нужно включить её в «Экспериментальных функциях»:
  • Введите в адресную строку chrome://flags/#PasswordImport;
  • Необходимый параметр будет выделен желтым; в выпадающем меню напротив него установите значение Enable;
  • Нажмите кнопку Relaunch в нижней части экрана, или просто перезапустите Chrome.
После перезагрузки кнопка «Импорт» должна появиться. 

Chrome
Перенос паролей из Chrome в Safari
Если в фоне запущен Chrome, закройте его сочетанием клавиш cmd Q;
Теперь откройте Safari и выберите:
  • «Файл» → «Импортировать из…» → Google Chrome.
  • В открывшемся окошке нужно оставить только одну галочку «Пароли»; 
  • Нажмите «Импортировать». 
Пароли Safari

Пароли Safari
Дождитесь, пока пароли перенесутся в Safari. Одновременно с этим Ваши данные появятся и в «Связке ключей iCloud». Процесс может занять 2-10 минут. Чтобы проверить свои пароли на iOS/iPadOS, пройдите в «Настройки» → «Пароли»



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

The Verge The Verge

Ссылки по теме:

В браузере Chrome для Windows заработает «Связка ключей» iCloud В браузере Chrome для Windows заработает «Связка ключей» iCloud

Названы самые популярные пароли 2020 года. Есть пара сюрпризов Названы самые популярные пароли 2020 года. Есть пара сюрпризов

Крупнейшая утечка из Gmail — 3,2 млрд логинов и паролей Крупнейшая утечка из Gmail — 3,2 млрд логинов и паролей