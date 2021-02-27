В современном мире у любого из нас появилось так много паролей, что запомнить их все не представляется возможным. Как следствие, стали популярны «менеджеры паролей», предлагающие хранить все данные авторизации в одном архиве и получать к ним доступ с помощью только одного мастер-пароля.
Однако далеко не каждому сервису можно доверять свою конфиденциальную информацию. Например, недавние исследования принципа работы LastPass могли подтолкнуть некоторых пользователей этого приложения искать более надежную альтернативу. Для обладателей девайсов Apple ответ лежит на поверхности — это «Связка ключей iCloud». Воспользовавшись инструкцией ниже, Вы сможете перенести свои пароли из любого стороннего менеджера в хранилище Apple при помощи Safari на своем Mac.
Активация «Связки ключей iCloud»
Как убедиться, что она включена:
- На Mac: пройдите в «Системные настройки» → Apple ID → iCloud → и установите галочку рядом со «Связкой ключей».
- На iOS/iPadOS: пройдите в «Настройки» → нажмите на своё имя → iCloud → «Связка ключей» → Включить.
Импорт паролей из CSV-файла
Предполагается, что вы уже экспортировали свои пароли в CSV-файл из стороннего менеджера, и теперь готовы добавить их в «Связку ключей». Сложность состоит в том, что Safari по умолчанию не позволяет импортировать пароли из CSV-файла. Однако можно перенести пароли из Chrome, предварительно импортировав их туда. Для этого:
- Зайдите в «Настройки» браузера Chrome, выберите пункт «Автозаполнение» → «Пароли»;
- В строчке «Сохраненные пароли» нажмите три вертикальные точки и выберите «Импорт»;
- Откроется окно Finder, в котором нужно указать браузеру CSV-файл с паролями.
Если Вы не видите кнопки «Импорт», нужно включить её в «Экспериментальных функциях»:
- Введите в адресную строку chrome://flags/#PasswordImport;
- Необходимый параметр будет выделен желтым; в выпадающем меню напротив него установите значение Enable;
- Нажмите кнопку Relaunch в нижней части экрана, или просто перезапустите Chrome.
Перенос паролей из Chrome в Safari
Если в фоне запущен Chrome, закройте его сочетанием клавиш cmd Q;
Теперь откройте Safari и выберите:
- «Файл» → «Импортировать из…» → Google Chrome.
- В открывшемся окошке нужно оставить только одну галочку «Пароли»;
- Нажмите «Импортировать».
Дождитесь, пока пароли перенесутся в Safari. Одновременно с этим Ваши данные появятся и в «Связке ключей iCloud». Процесс может занять 2-10 минут. Чтобы проверить свои пароли на iOS/iPadOS, пройдите в «Настройки» → «Пароли»
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