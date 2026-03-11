Top.Mail.Ru

Как перестать получать сообщения от человека или чата, не блокируя его

Олег


Наверняка у каждого в мессенджерах есть такие собеседники, от которых мы хотели бы получать поменьше сообщений. То же касается и назойливых групповых чатов, в которых без конца пишут не по делу и отвлекают. Заблокировать человека или выйти из чата чревато неприятными объяснениями, но есть и более элегантный способ повысить свое спокойствие. 

  1. Заглушить чат. Можно отключить звук для конкретного чата с человеком или группой. Тогда уведомлений не будет (ни звуковых, ни визуальных), за исключением случаев, когда кто-то упомянет ваш аккаунт в группе (например, через @). При этом чат всё еще будет болтаться в общем списке. 
  2. Поместить в архив. Это второй уровень спокойствия, который применяется вместе с заглушением. Если отключить звук для чата и забросить его в архив, то вы буквально забудете о его существовании — при этом прочесть накопившиеся сообщения можно будет в любой момент. 
  3. Создать папку. Если поместить в отдельную папку заглушенный и архивированный чат, то он не будет вас беспокоить, при этом его всегда можно быстро найти, просто свайпнув список чатов в сторону. Удобно, чтобы не рыскать по бесконечному архиву. 
  4. Завести отдельный аккаунт. Telegram позволяет использовать до 3 аккаунтов внутри приложения — можно завести себе дополнительный аккаунт для всякого рода надоедливых людей и групп, после чего отключить все уведомления от этого аккаунта. Сообщения будут туда приходить, но вы их увидите только если сами переключитесь на второй аккаунт, а в основной учетной записи будет спокойствие и идиллия. 

Учтите, что в случае с личными чатами долгий игнор всё равно не останется незамеченным. 

А вы знаете другие способы заглушить неприятных собеседников? Поделитесь в комментариях. 
5. Удалить ТГ, поставить MAX
