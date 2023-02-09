Как перевести голосовые сообщения в текст в Telegram без подписки Premium

После публичного релиза платной подписки Telegram Premium одной из самых привлекательных её функций стало расширенное взаимодействие с голосовыми сообщениями. В частности, пользователь подписки может расшифровывать «голосовухи» прямо в чате, переводя их в текст, либо вовсе запретить собеседникам присылать их.
К сожалению, запрет на запись голосовых сообщений невозможно реализовать без подписки Premium (которая сейчас продается со скидкой 40%), но вот расшифровка их и перевод в текст доступна даже пользователям бесплатного аккаунта. Всё благодаря Telegram-ботам, которые умеют это делать достаточно давно.
Ботов, которые умеют превращать голосовые сообщения в текстовые, достаточно много. Для этого гайда я выбрал два популярных — официальный бот от «Сбера» и бот @VoiceMsgBot от стороннего частного разработчика. Добавить их себе можно по ссылкам выше.
Оба этих бота работают по одинаковой схеме. После добавления их в список чатов отправляйте команду /start, после чего можно сразу накидывать боту «голосовухи». Самый удобный способ — пересылать аудиодорожки. В ответ бот пришлет вам распознанный текст в течение 1-2 секунд. Кстати, помимо, собственно, голосовых сообщений, боты умеют расшифровывать и «кружочки».
Лично мне больше понравился @VoiceMsgBot. В отличие от «Сберовского», он распознает слова и знаки пунктуации более точно и не меняет их по своему усмотрению.
Этих ботов можно использовать не только для расшифровки чужих сообщений, но и в качестве записной книжки: надиктуйте голосом, скажем, список покупок прямо в чат с ботом, а он превратит его в текст.
Дисклеймер. Важно понимать, что у каждого Telegram-бота есть свой разработчик. У команды Telegram нет официального бота для расшифровки «голосовух», поэтому все боты, которые это делают, являются сторонними. Учитывайте это, когда пересылаете им сообщения для расшифровки.
Ранее мы рассказали, как создать себе коллекцию уникальных забавных GIF-ок, за которые вам будут очень благодарны ваши друзья. А вот здесь обсудили голосовые сообщения — почему некоторые их так любят, и что сделать, чтобы никто вам их не присылал.