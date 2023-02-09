Как перевести голосовые сообщения в текст в Telegram без подписки Premium

Дисклеймер. Важно понимать, что у каждого Telegram-бота есть свой разработчик. У команды Telegram нет официального бота для расшифровки «голосовух», поэтому все боты, которые это делают, являются сторонними. Учитывайте это, когда пересылаете им сообщения для расшифровки.