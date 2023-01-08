Как перезагрузить iPhone, если кнопки не работают

Перезагрузка — обычно это первый совет, когда смартфон ведет себя неправильно или странно. Кроме того, перезагрузка периодически требуется любому электронному устройству, чтобы сбросить кэш, открыть заново проблемные процессы и так далее. На iPhone после перезагрузки нередко освобождается память.
Многие знают, что перезагрузка iPhone или iPad совершается при помощи кнопки Power и одной из кнопок громкости (в старых устройствах — кнопки Power и Home). Но как быть, если на вашем iPhone заедает или вовсе не работает одна или несколько физических кнопок? Есть несколько способов выйти из ситуации.
- Из «Настроек». Любой iPhone или iPad можно выключить, зайдя в «Настройки» → «Основные» и выбрав пункт «Выключить». После этого сдвиньте ползунок и дождитесь полного выключения устройства. Через 30 секунд просто подключите устройство к зарядному кабелю и оно сразу включится.
- С помощью Siri. Вы можете попросить голосового помощника Siri перезагрузить ваше устройство. Правда, для этого придется сначала его включить и настроить функцию «Слушать Привет, Siri». В таком случае Siri будет включаться без зажатия кнопки Power. Когда всё настроено, произнесите «Привет, Siri, перезагрузи мой iPhone». Siri попросить подтвердить действие.
- Универсальный доступ. Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание» → AssistiveTouch → «Вкл». После этого на экране появится виртуальная кнопка, предлагающая несколько быстрый действий. Далее пройдите в «Меню верхнего уровня», тапните на любое из действий и выберите «Перезапуск». Кнопка перезапуска появится в меню. Теперь нажмите на виртуальную кнопку, выберите «Перезапуск» и подтвердите действие.
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