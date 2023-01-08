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Как перезагрузить iPhone, если кнопки не работают

Олег

iPhone


Перезагрузка — обычно это первый совет, когда смартфон ведет себя неправильно или странно. Кроме того, перезагрузка периодически требуется любому электронному устройству, чтобы сбросить кэш, открыть заново проблемные процессы и так далее. На iPhone после перезагрузки нередко освобождается память.

Многие знают, что перезагрузка iPhone или iPad совершается при помощи кнопки Power и одной из кнопок громкости (в старых устройствах — кнопки Power и Home). Но как быть, если на вашем iPhone заедает или вовсе не работает одна или несколько физических кнопок? Есть несколько способов выйти из ситуации.

  • Из «Настроек». Любой iPhone или iPad можно выключить, зайдя в «Настройки» → «Основные» и выбрав пункт «Выключить». После этого сдвиньте ползунок и дождитесь полного выключения устройства. Через 30 секунд просто подключите устройство к зарядному кабелю и оно сразу включится.
  • С помощью Siri. Вы можете попросить голосового помощника Siri перезагрузить ваше устройство. Правда, для этого придется сначала его включить и настроить функцию «Слушать Привет, Siri». В таком случае Siri будет включаться без зажатия кнопки Power. Когда всё настроено, произнесите «Привет, Siri, перезагрузи мой iPhone». Siri попросить подтвердить действие.
  • Универсальный доступ. Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание» → AssistiveTouch → «Вкл». После этого на экране появится виртуальная кнопка, предлагающая несколько быстрый действий. Далее пройдите в «Меню верхнего уровня», тапните на любое из действий и выберите «Перезапуск». Кнопка перезапуска появится в меню. Теперь нажмите на виртуальную кнопку, выберите «Перезапуск» и подтвердите действие. 
iPhone

iPhone

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Комментарии

+714
Eredy
То, что нужно установлено. Сведено на минимум мучение кнопок
Вчера в 12:36
#
+43
arnikrock
круто, статья в помощь, благодарность автору⚡️👍⚡️
Вчера в 18:27
#
+67
4Q!
На ios 7 нет кнопки «перезапуск»
Вчера в 18:57
#
tellurian
+4913
tellurian
Многие меню вызываю сразу с рабочего стола свайпом вниз. Да и контакты также удобно вызывать.
Вчера в 19:52
#