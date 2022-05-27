Mir Pay МИР Android Гайды

Как платить Android-смартфоном, если карта не работает в Google Pay? Есть простой выход

Олег

Mir Pay


В первой половине марта 2022 года произошло знаковое событие — из России ушли международные платежные системы Visa и MasterCard. По этой причине банковские карты россиян частично превратились в «тыкву»: пропала возможность оплачивать покупки на зарубежных сайтах и сервисах, а также использовать карты в Apple Pay и Google Pay. 

И если с Apple Pay всё довольно печально — Apple не позволяет сторонним приложениям и системам использовать NFC в iPhone — то вот для Google Pay и Samsung Pay вполне можно подобрать замену. Ранее мы рассказывали о том, что после ухода Visa/MC из страны всего 31% россиян продолжили платить Android-смартфонами. Это значит, что всё еще много людей не знают о существовании Mir Pay — отечественного приложения, которое поддерживает бесконтактные платежи на Android. Мы решили это исправить и написать небольшой гайд на эту тему. 

Mir Pay

Для использования Mir Pay вам потребуется банковская карта платежной системы «МИР». Такие карты выдают почти все популярные российские банки: «Сбер», «Тинькофф», «Альфа Банк», ВТБ и прочие. Если у вас уже есть пластик Visa или MasterCard, вы можете выпустить виртуальную карту «МИР» в личном кабинете вашего банка — обычно это делается в течение 5 минут. 
  • Теперь вам нужно скачать Mir Pay на Android-смартфон. Для этого можно зайти в Google Play Store или Huawei App Gallery
  • После загрузки и установки откройте приложение и войдите в свой аккаунт Google — авторизация потребуется только в первый раз; 
  • Далее нажмите «Добавить карту» и выберите способ добавления: распознавание с использованием камеры, или же ручной ввод реквизитов; 
  • Следуйте подсказкам, чтобы активировать карту для платежей.  
Если вы увидели в приложении надпись «Для оплаты поднесите телефон к терминалу», значит процесс настройки окончен и можно пользоваться Mir Pay. На кассе вам потребуется только разблокировать смартфон, поднести его к терминалу и подтвердить оплату паролем или биометрией. 

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