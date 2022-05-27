Как платить Android-смартфоном, если карта не работает в Google Pay? Есть простой выход

Теперь вам нужно скачать Mir Pay на Android-смартфон. Для этого можно зайти в Google Play Store или Huawei App Gallery;

После загрузки и установки откройте приложение и войдите в свой аккаунт Google — авторизация потребуется только в первый раз;

Далее нажмите «Добавить карту» и выберите способ добавления: распознавание с использованием камеры, или же ручной ввод реквизитов;

Следуйте подсказкам, чтобы активировать карту для платежей.

В первой половине марта 2022 года произошло знаковое событие — из России ушли международные платежные системы Visa и MasterCard. По этой причине банковские карты россиян частично превратились в «тыкву»: пропала возможность оплачивать покупки на зарубежных сайтах и сервисах, а также использовать карты в Apple Pay и Google Pay.И если с Apple Pay всё довольно печально — Apple не позволяет сторонним приложениям и системам использовать NFC в iPhone — то вот для Google Pay и Samsung Pay вполне можно подобрать замену. Ранее мы рассказывали о том, что после ухода Visa/MC из страны всего 31% россиян продолжили платить Android-смартфонами. Это значит, что всё еще много людей не знают о существовании Mir Pay — отечественного приложения, которое поддерживает бесконтактные платежи на Android. Мы решили это исправить и написать небольшой гайд на эту тему.Для использования Mir Pay вам потребуется банковская карта платежной системы «МИР». Такие карты выдают почти все популярные российские банки: «Сбер», «Тинькофф», «Альфа Банк», ВТБ и прочие. Если у вас уже есть пластик Visa или MasterCard, вы можете выпустить виртуальную карту «МИР» в личном кабинете вашего банка — обычно это делается в течение 5 минут.Если вы увидели в приложении надпись «Для оплаты поднесите телефон к терминалу», значит процесс настройки окончен и можно пользоваться Mir Pay. На кассе вам потребуется только разблокировать смартфон, поднести его к терминалу и подтвердить оплату паролем или биометрией.