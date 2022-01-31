Разработчики-энтузиасты с GitHub создали скрипт, который возвращает в Windows 11 возможность удобно перемещать файлы между окнами. Такая возможность присутствовала в более старых версиях Windows нативно.
Речь идет о возможности «перетащить» файл в окно другого приложения через панель задач. Для этого нужно было захватить его курсором, «подтянуть» на значок свернутого приложения в панели задач, подождать пока окно развернется, и потом отпустить файл в нужном приложении. Такая фишка работала в Windows 10 и старше, но в Windows 11 пользователи её уже не обнаружили.
Разработчик с ником HerMajestyDrMona создал небольшой скрипт, который возвращает в систему описанную функцию. Результат его трудов можно скачать с GitHub по этой ссылке и установить на свой страх и риск.
Анимация от Rozetked
Скрипт с лаконичным названием Windows11DragAndDropToTaskbarFix не имеет окна настроек и вообще никакого графического интерфейса. После установки он работает в фоне и позволяет вновь «перетаскивать» приложения, как в прошлых версиях Windows. Разработчик отмечает, что, если с первого раза программка не установится или выдаст ошибку, нужно с той же странички ниже скачать файл Microsoft Visual С++ 2015-2022 Redistributable x64.
Ранее мы рассказали, что в Windows 11 появился новый «Диспетчер задач».
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