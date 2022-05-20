Как почистить мусор в WhatsApp на iPhone. Четыре способа

1. Очистка в Медиатеке

2. Очистка внутри чатов

Откройте WhatsApp и выберите нужный чат

Нажмите на имя или номер телефона собеседника

Найдите и выберите строку «Медиа, ссылки и документы»

Здесь можно нажать «Выбрать» в верхнем углу, отметить всё ненужное и удалить. Учтите, что у собеседника все эти файлы останутся.

3. Диспетчер хранилища

4. Радикальная очистка

Первый — удалить замусоренные чаты целиком. Например, какой-то отдельный человек часто шлет вам открытки или видеоролики, которые вы не хотите хранить. Чтобы очистить память устройства от этого добра, просто удалите чат с этим человеком. Впоследствии вы сможете написать ему снова — или же чат появится вместе с очередной открыткой.

Второй — удалить все чаты сразу, вместе со всем их содержимым. Для этого откройте «Настройки» → «Чаты» и выберите «Очистить все чаты» либо «Удалить все чаты». В первом случае удалится только история переписок, а во втором список чатов очистится физически.

Третий — удалить и переустановить WhatsApp. Да, это тоже поможет почистить всё и сразу. Только не забудьте перезагрузить смартфон перед повторной установкой мессенджера.

В последние годы пользователи мессенджеров всё чаще используют для общения не только текст или звонки, но и различные виды медиафайлов. Фото, картинки из интернета, открытки, GIF-анимации, стикеры, видеофайлы — всё это позволяет разнообразить общение и точнее выражать эмоции или передавать атмосферу.Однако у всего этого есть и обратная сторона — память смартфона забивается очень быстро. Спустя несколько месяцев какой-нибудь WhatsApp может занимать несколько гигабайт памяти, причем большая часть этих данных нам совершенно не нужна. В этом тексте я расскажу о четырех способах освободить память от мусора в WhatsApp.Удалить лишние медиафайлы, которые нам прислали, можно в отдельной папке в Медиатеке iPhone. Откройте «Фото» и найдите альбом WhatsApp. Здесь можно выделить всё и удалить, после чего очистить папку «Недавно удаленные».Удаление из галереи подразумевает чистку всего подряд без разбора и классификации. Но что, если вам требуется почистить только чаты с конкретными людьми, а другие сохранить? Чтобы удалить медиа из конкретных чатов:В WhatsApp предусмотрена возможность удалить кэш, стикеры и прочий мусор внутри приложения. Для этого:Откройте WhatsApp → «Настройки» → «Данные и хранилище» → «Управление хранилищем»Просмотрите, чем занята память устройства по категориям и чатам, и удалите всё ненужное.Она делится на три шага.