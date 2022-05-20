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Как почистить мусор в WhatsApp на iPhone. Четыре способа

Олег

WhatsApp


В последние годы пользователи мессенджеров всё чаще используют для общения не только текст или звонки, но и различные виды медиафайлов. Фото, картинки из интернета, открытки, GIF-анимации, стикеры, видеофайлы — всё это позволяет разнообразить общение и точнее выражать эмоции или передавать атмосферу. 

Однако у всего этого есть и обратная сторона — память смартфона забивается очень быстро. Спустя несколько месяцев какой-нибудь WhatsApp может занимать несколько гигабайт памяти, причем большая часть этих данных нам совершенно не нужна. В этом тексте я расскажу о четырех способах освободить память от мусора в WhatsApp. 

1. Очистка в Медиатеке 

Удалить лишние медиафайлы, которые нам прислали, можно в отдельной папке в Медиатеке iPhone. Откройте «Фото» и найдите альбом WhatsApp. Здесь можно выделить всё и удалить, после чего очистить папку «Недавно удаленные». 

2. Очистка внутри чатов 

Удаление из галереи подразумевает чистку всего подряд без разбора и классификации. Но что, если вам требуется почистить только чаты с конкретными людьми, а другие сохранить? Чтобы удалить медиа из конкретных чатов: 
  • Откройте WhatsApp и выберите нужный чат 
  • Нажмите на имя или номер телефона собеседника 
  • Найдите и выберите строку «Медиа, ссылки и документы» 
  • Здесь можно нажать «Выбрать» в верхнем углу, отметить всё ненужное и удалить. Учтите, что у собеседника все эти файлы останутся.
3. Диспетчер хранилища 

В WhatsApp предусмотрена возможность удалить кэш, стикеры и прочий мусор внутри приложения. Для этого: 
Откройте WhatsApp → «Настройки» → «Данные и хранилище» → «Управление хранилищем» 
Просмотрите, чем занята память устройства по категориям и чатам, и удалите всё ненужное. 

4. Радикальная очистка 

Она делится на три шага. 
  • Первый — удалить замусоренные чаты целиком. Например, какой-то отдельный человек часто шлет вам открытки или видеоролики, которые вы не хотите хранить. Чтобы очистить память устройства от этого добра, просто удалите чат с этим человеком. Впоследствии вы сможете написать ему снова — или же чат появится вместе с очередной открыткой. 
  • Второй — удалить все чаты сразу, вместе со всем их содержимым. Для этого откройте «Настройки» → «Чаты» и выберите «Очистить все чаты» либо «Удалить все чаты». В первом случае удалится только история переписок, а во втором список чатов очистится физически. 
  • Третий — удалить и переустановить WhatsApp. Да, это тоже поможет почистить всё и сразу. Только не забудьте перезагрузить смартфон перед повторной установкой мессенджера. 

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Источник:
iDownloadBlog
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Комментарии

+58
Eugene
Именно из-за этого мне и не нравится Whatsapp, в отличие от Telegram, где можно очистить кэш на устройстве, но при этом все медиафайлы останутся в облаке у Telegram.
2 часа назад в 14:07
#
+343
samOsebe Eugene
а чем не устраивает ручная чистка внутри ватсапа? зашел в "данные и хранилище" и удалил опиом все ненужное. там все честно по пользователям разложено. регулярно чищу так рабочий и мамин чат. ибо это ппц с рассылками.
2 часа назад в 14:29
#
WannaGetHigh
+36
WannaGetHigh samOsebe
В WA удаляется все безвозвратно, а в TG можно повторно загрузить вложения.
час назад в 14:56
#
+343
samOsebe WannaGetHigh
..и слава богу, что удаляется. вы же удаляете не переписку, а хламосборник. и потом..вы ведь можете удалить выборочно а не оптом.
4 минуты назад
#
+58
Eugene samOsebe
Ну вот следующий комментатор ответил уже на вопрос. В вотсап удаляется полностью и окончательно. В телеге ты удалил кэш и, если надо будет, можешь загрузить снова медиафайлы из облака.

Ну и вот эти «а чем не устраивает вручную…» ну камон, если можно автоматизировать процесс, зачем вручную? Выглядит так себе вариант.
час назад в 15:10
#
+343
samOsebe Eugene
прекрасный вариант: удалил мусор, но не полностью а, чисто так, что бы слегка прибраться и потом получить грязь обратно. потрясный способ очистки))
3 минуты назад
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Hello!
+486
Hello!
Зачем перезагружать тел после удаления приложения? Типа кэш и все такое?
47 минут назад
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