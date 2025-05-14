Как поделиться группой вкладок браузера с iPhone или iPad

Олег

Safari


Некоторое время назад Apple прокачала свой браузер Safari и позволила создавать группы вкладок. Это полезно, если вы собираете данные по какой-то определенной теме и не хотите, чтобы найденные сайты затерялись среди других. Вы просто создаете группу вкладок, и она отделяется от основного окна браузера.

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В некоторых случаях группой вкладок хочется поделиться. Например, вы искали информацию про совместный отдых или какое-то мероприятие, и хотите «расшарить» ее для всех участников. Вот как это сделать:

  • Нажмите на иконку вкладок и перелистните на нужную группу
  • Удерживайте палец на нужной группе
  • Нажмите «Поделиться»
  • Выберите способ отправки.
Safari

Нужно учитывать, что iOS воспринимает передачу группы вкладок как совместную работу, а значит отправить ее можно только на устройство Apple. Среди доступных способов отправки скорее всего будет только iMessage и Apple Mail. 

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