Как поделиться группой вкладок браузера с iPhone или iPad

Некоторое время назад Apple прокачала свой браузер Safari и позволила создавать группы вкладок. Это полезно, если вы собираете данные по какой-то определенной теме и не хотите, чтобы найденные сайты затерялись среди других. Вы просто создаете группу вкладок, и она отделяется от основного окна браузера.
- Нажмите на иконку вкладок и перелистните на нужную группу
- Удерживайте палец на нужной группе
- Нажмите «Поделиться»
- Выберите способ отправки.
Нужно учитывать, что iOS воспринимает передачу группы вкладок как совместную работу, а значит отправить ее можно только на устройство Apple. Среди доступных способов отправки скорее всего будет только iMessage и Apple Mail.
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