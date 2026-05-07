Как подключить Android-смартфон в качестве внешнего микрофона к Windows, macOS и Linux

Олег


В экосистеме Apple предусмотрена возможность использовать камеру и микрофон с находящегося рядом iPhone, если встроенные в Mac не работают или вовсе отсутствуют (например, на Mac mini). Но если вы не пользователь комплекта iPhone + Mac, воспользоваться этим не получится. 

Небольшая бесплатная утилита AndroidMic призвана решить эту проблему. Она позволяет использовать микрофон вашего Android-смартфона для работы на ПК или Mac, как будто это встроенный микрофон компьютера. Чтобы всё заработало, установите APK-компонент на Android, а также серверную часть на ПК — поддерживаются Windows, macOS и Linux. Для установки на Mac нужно будет вручную подтвердить открытие в разделе «Конфиденциальность». 



После запуска утилиту нужно настроить. На ПК выберите соединение по Wi-Fi, после чего нажмите Settings, выставьте кастомный порт (я выбирал 11111) и нажмите Use Recommended Audio Format. На смартфоне нажмите Connect и впишите туда сервер (из окна ПК-приложения) и порт, который задали на ПК сами.





Соединение может произойти не с первого раза, в таком случае тапните повторно. 
