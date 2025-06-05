Как полностью отключить рекламные рассылки банков по email, СМС, в push и внутри приложений

Российский банковский сектор очень удобен для пользователей и в него легко войти благодаря развитым мобильным сервисам и бесплатному обслуживанию карт и счетов. Обратной стороной таких приятных условий становятся постоянные попытки банков навязать вам что-то дополнительное — услуги, продукты, подписки и страховки.
- Откройте мобильное приложение банка или авторизуйтесь на сайте
- Найдите чат со службой поддержки
- Напишите сообщение с просьбой отключить все рекламные рассылки для вашего аккаунта
- Для ясности можно приложить скриншот с очередной рекламой, которая вас раздражает
- Если вам ответит бот, напишите ему «Человек» или «Оператор» один или несколько раз.
Обычно поддержка адекватно реагирует на такие просьбы и отключает все рекламные рассылки. В некоторых случаях отключение может занять 1-2 недели (почему — неизвестно). Учтите, что после отключения рекламы вам не будут приходить оповещения в том числе и о потенциально интересных для вас предложениях — например, о повышенном вознаграждении за приглашение друзей. Вам придется отслеживать такие акции в приложении самостоятельно.