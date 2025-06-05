Как полностью отключить рекламные рассылки банков по email, СМС, в push и внутри приложений

Олег
Банк

Российский банковский сектор очень удобен для пользователей и в него легко войти благодаря развитым мобильным сервисам и бесплатному обслуживанию карт и счетов. Обратной стороной таких приятных условий становятся постоянные попытки банков навязать вам что-то дополнительное — услуги, продукты, подписки и страховки. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Маркетинговые предложения поступают вам через все доступные банку каналы — СМС, пуш-уведомления, email и даже сториз и баннеры внутри мобильных приложений. Какого-то простого и очевидного способа отключить рекламу обычно не предоставляется, но сделать это всё же можно: 

  • Откройте мобильное приложение банка или авторизуйтесь на сайте
  • Найдите чат со службой поддержки 
  • Напишите сообщение с просьбой отключить все рекламные рассылки для вашего аккаунта 
  • Для ясности можно приложить скриншот с очередной рекламой, которая вас раздражает 
  • Если вам ответит бот, напишите ему «Человек» или «Оператор» один или несколько раз. 
Райф

ВТБ

Обычно поддержка адекватно реагирует на такие просьбы и отключает все рекламные рассылки. В некоторых случаях отключение может занять 1-2 недели (почему — неизвестно). Учтите, что после отключения рекламы вам не будут приходить оповещения в том числе и о потенциально интересных для вас предложениях — например, о повышенном вознаграждении за приглашение друзей. Вам придется отслеживать такие акции в приложении самостоятельно. 
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Т-Банк: все способы скачать и установить приложения на iPhone и Android
💰 Как правильно открыть вклад или депозит: скрытые условия, понижающие настройки и хитрости банков
Что нужно знать о замене eSIM в России. Как перенести на новый смартфон, сколько действует QR-код

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+206
acinatnas
Ничего подобного. Например в ВТБ отключить через чат нельзя. Надо именно звонить оператору.
35 минут назад
#