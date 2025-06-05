Как полностью отключить рекламные рассылки банков по email, СМС, в push и внутри приложений

Российский банковский сектор очень удобен для пользователей и в него легко войти благодаря развитым мобильным сервисам и бесплатному обслуживанию карт и счетов. Обратной стороной таких приятных условий становятся постоянные попытки банков навязать вам что-то дополнительное — услуги, продукты, подписки и страховки.

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