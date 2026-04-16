Как полностью отключить YouTube Shorts и убрать их из приложения

Компания Google внедрила возможность отключения ленты Shorts для всех пользователей. Ранее это можно было сделать лишь детям, но теперь любому зрителю доступна возможность отказаться от коротких роликов и оставить только полноформатные. 

Чтобы это сделать, откройте настройки приложения YouTube, перейдите на вкладку «Тайм-менеджмент», включите тумблер «Ограничение для Shorts» и выберите «0 минут». Если такая строка у вас отсутствует, попробуйте сделать то же самое через пару дней — изменение развертывается поэтапно. 
0
Источник:
The Verge
Это странное нововведение YouTube заставит зрителей уйти и искать другие платформы
ФАС разрешила рекламу в Telegram и YouTube, но не навсегда. Обратный отсчет начался
Выпущен ReVanced 2.0 — он выжимает максимум из YouTube, TikTok и других приложений

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

Читайте также