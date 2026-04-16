Как полностью отключить YouTube Shorts и убрать их из приложения

Компания Google внедрила возможность отключения ленты Shorts для всех пользователей. Ранее это можно было сделать лишь детям, но теперь любому зрителю доступна возможность отказаться от коротких роликов и оставить только полноформатные.

Чтобы это сделать, откройте настройки приложения YouTube, перейдите на вкладку «Тайм-менеджмент», включите тумблер «Ограничение для Shorts» и выберите «0 минут». Если такая строка у вас отсутствует, попробуйте сделать то же самое через пару дней — изменение развертывается поэтапно.