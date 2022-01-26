Telegram по праву считается одним из самых удобных и прогрессивных мессенджеров. Он постоянно обновляется и дорабатывается, получает новые крутые фишки и популярность его растет.
Но всё же иногда вам может потребоваться удалить свой аккаунт в Telegram. Например, вы хотите «пропасть с радаров» определенной группы людей, которая обычно связывается с вами через этот мессенджер, или же собираетесь перестать пользоваться Telegram — да, бывает и такое. Причины могут быть совершенно разные, а мы просто расскажем, что нужно сделать.
Чтобы полностью и навсегда удалить свой аккаунт Telegram:
- Откройте страничку по ссылке
- Введите на ней номер телефона, который привязан к ненужному вам аккаунту
- Далее выберите «Удалить аккаунт» и подтвердите свое решение.
К слову, если вам нужно просто сменить SIM-карту и пользоваться новым номером, удалять старый аккаунт и создавать новый совсем необязательно. Достаточно выполнить перенос учетной записи — после этого процесса вы безболезненно перейдете на новый номер телефона, а для ваших собеседников и контактов ничего не изменится и они останутся на связи.
Вот как перенести свой аккаунт Telegram на новый номер телефона:
- Откройте Telegram
- Пройдите в «Настройки» и нажмите «Изменить»
- Выберите «Сменить номер»
- Следуйте подсказкам мессенджера.
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