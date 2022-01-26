Telegram всё


Telegram по праву считается одним из самых удобных и прогрессивных мессенджеров. Он постоянно обновляется и дорабатывается, получает новые крутые фишки и популярность его растет.

Но всё же иногда вам может потребоваться удалить свой аккаунт в Telegram. Например, вы хотите «пропасть с радаров» определенной группы людей, которая обычно связывается с вами через этот мессенджер, или же собираетесь перестать пользоваться Telegram — да, бывает и такое. Причины могут быть совершенно разные, а мы просто расскажем, что нужно сделать. 

Telegram

Чтобы полностью и навсегда удалить свой аккаунт Telegram:
  • Откройте страничку по ссылке 
  • Введите на ней номер телефона, который привязан к ненужному вам аккаунту 
  • Далее выберите «Удалить аккаунт» и подтвердите свое решение. 
Готово! В течение нескольких секунд учетная запись полностью удалится с серверов Telegram, а также со всех устройств, на которых был выполнен вход в нее. Учтите, что пару дней после удаления вы не сможете зарегистрироваться в мессенджере заново с этим номером. 

К слову, если вам нужно просто сменить SIM-карту и пользоваться новым номером, удалять старый аккаунт и создавать новый совсем необязательно. Достаточно выполнить перенос учетной записи — после этого процесса вы безболезненно перейдете на новый номер телефона, а для ваших собеседников и контактов ничего не изменится и они останутся на связи.

Вот как перенести свой аккаунт Telegram на новый номер телефона:
  • Откройте Telegram 
  • Пройдите в «Настройки» и нажмите «Изменить» 
  • Выберите «Сменить номер» 
  • Следуйте подсказкам мессенджера.  



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