Как получить полгода Apple Music бесплатно для владельцев Sony PlayStation



Фото: MacRumors



Войдите в PlayStation Network

Загрузите приложение Apple Music на консоль

Войдите в свой Apple ID и следуйте подсказкам системы.

Компания Apple дарит покупателям консоли Sony PlayStation 5 шесть месяцев бесплатной подписки на музыку. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, акция распространяется на всех владельцев PS5 вне зависимости от даты и места покупки. Главное условие: подписку нужно активировать прямо с консоли.Чтобы получить Apple Music бесплатно:Источник пишет, что активировать бесплатные полгода могут только пользователи без активной подписки. Если вы никогда раньше не использовали Apple Music на своем Apple ID, то получите 6 месяцев бесплатной подписки, а если уже пользовались — 5 месяцев.На PS5 можно использовать Apple Music для создания персонализированных плейлистов и прослушивания их во время или после игровых сессий.