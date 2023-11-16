Как получить полгода Apple Music бесплатно для владельцев Sony PlayStation

Олег

Apple Music
Фото: MacRumors


Компания Apple дарит покупателям консоли Sony PlayStation 5 шесть месяцев бесплатной подписки на музыку. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, акция распространяется на всех владельцев PS5 вне зависимости от даты и места покупки. Главное условие: подписку нужно активировать прямо с консоли.

Чтобы получить Apple Music бесплатно:
  • Войдите в PlayStation Network
  • Загрузите приложение Apple Music на консоль
  • Войдите в свой Apple ID и следуйте подсказкам системы.

Источник пишет, что активировать бесплатные полгода могут только пользователи без активной подписки. Если вы никогда раньше не использовали Apple Music на своем Apple ID, то получите 6 месяцев бесплатной подписки, а если уже пользовались — 5 месяцев.

На PS5 можно использовать Apple Music для создания персонализированных плейлистов и прослушивания их во время или после игровых сессий. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Nikita Morgun
+194
Nikita Morgun
Давно пользуюсь Apple Music на PlayStation 5. У меня не выходило предложений о подключении бесплатного периода))
час назад в 10:35
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