Не так давно компания Nvidia представила серию игровых видеокарт серии GeForce RTX 3000. Их производительность намного выше, чем у видеокарт предыдущих поколений, поэтому собранные на их основе компьютеры можно использовать для запуска любых современных игр с максимальными настройками графики. Сейчас самое время задуматься об апгрейде компьютера или, может быть, даже собрать новую игровую машину с нуля. Само собой, вам потребуется операционная система — и желательно, чтобы она тоже была новой и максимально производительной.
Windows 10 можно установить бесплатно, но она требует активации лицензионным ключом, иначе вы будете видеть раздражающее предупреждение сначала просто на рабочем столе, а затем поверх запущенных программ, видео и даже игр. Кроме того, в неактивированной Windows 10 может быть отключена часть возможностей, например, замена обоев по желанию.
Сайт BOBkeys относительно новый на рынке лицензионных ключей, но уже зарекомендовал себя с хорошей стороны. Специально для наших читателей он предоставляет дополнительную скидку на покупку ключей Windows 10 в разных версиях — Home, Pro, Server и т. д. Такую же скидку можно получить на приобретение офисных программ Microsoft, а также на подписку Microsoft 365, в которую входит доступ к Office, Teams, Outlook и OneDrive.
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Windows 10 можно установить бесплатно, но она требует активации лицензионным ключом, иначе вы будете видеть раздражающее предупреждение сначала просто на рабочем столе, а затем поверх запущенных программ, видео и даже игр. Кроме того, в неактивированной Windows 10 может быть отключена часть возможностей, например, замена обоев по желанию.
Сайт BOBkeys относительно новый на рынке лицензионных ключей, но уже зарекомендовал себя с хорошей стороны. Специально для наших читателей он предоставляет дополнительную скидку на покупку ключей Windows 10 в разных версиях — Home, Pro, Server и т. д. Такую же скидку можно получить на приобретение офисных программ Microsoft, а также на подписку Microsoft 365, в которую входит доступ к Office, Teams, Outlook и OneDrive.
Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro
12,45 € или 1047,74 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Подлинная пожизненная активация Windows 10 Home
11,08 € или 932,86 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro для 2 ПК
19,20 € или 1615,79 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Подлинная пожизненная активация Windows 10 LTSC 2019
11,81 € или 1048,57 рубля — скидка 25% с купоном ig25
К сожалению, коронавирус никуда не исчез, опасность заражения по-прежнему сохраняется, поэтому сотрудники многих компаний предпочитают избегать посещения офисов и работают дома. Естественно, это невозможно без качественных офисных программ и корпоративного чата. Сайт BOBkeys продаёт ключи для активации Microsoft Office и Microsoft 365 с дополнительной скидкой по промокоду.
Подлинная пожизненная активация Office 2019 Pro Plus
34,24 € или 2692,56 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Microsoft Office Home & Student 2019
27,89 € или 2475,95 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Microsoft 365 Account Global для 5 устройств на 1 год
23,41 € или 2078,50 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Спецпредложение для желающих приобрести серверную версию Windows 10:
Windows Server 16 Standard
11,00 € или 976,66 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Windows Server 19 Standard
13,13 € или 1165,74 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Windows Server 19 Essentials
13,81 € или 1225,66 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Windows Server 19 Datacenter
13,93 € или 1236,97 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки ПО на сайте BOBkeys, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bobkeys.com. Запросы обрабатываются специалистами сайта круглосуточно и без выходных.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru